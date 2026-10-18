Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγορεί τη μετανάστευση για τις βιαιότητες στη Γαλλία – «Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα»

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Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες (τοπική ώρα) ότι η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για τις βιαιότητες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία και κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ότι θέλει το ίδιο «μέλλον» για τις ΗΠΑ.

«Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

«Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ.

Ο Τζέι Ντι Βανς, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, συνέδεσε τα γεγονότα αυτά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

«Ελπίζω οι αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», σχολίαζε ο Βανς.

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