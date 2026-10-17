Ξεχειλίζει η οργή για την ακρίβεια στη Γαλλία: Βίαιες συγκρούσεις, εκατοντάδες συλλήψεις και δακρυγόνα – Επιδρομή διαδηλωτών στο Δημαρχείο Μασσαλίας (Live)

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Με άγρια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις.

Στην «οργή» μαθητών, φοιτητών, αγροτών, ακτιβιστών και «κίτρινων γιλέκων» η αστυνομία «απάντησε» με εκτεταμένη χρήση χημικών και εκατοντάδες συλλήψεις, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη… φωτιά που μαίνεται εδώ και μέρες.

Μόλις έξι μήνες πριν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, οι φόβοι για ακόμη πιο βίαια επεισόδια είναι ορατοί.

166 συλλήψεις και 140 διαδηλώσεις μέχρι το μεσημέρι

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, μέχρι το μεσημέρι οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε 140 διαδηλώσεις, με τη συμμετοχή 32.800 ανθρώπων στις περιφέρειες, ενώ οι συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο είχαν φτάσει τις 166.

Δεκάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τις πρωινές ώρες στο Παρίσι, όπου η αστυνομική παρουσία ήταν ιδιαίτερα έντονη, κυρίως κοντά σε εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων και η Αψίδα του Θριάμβου.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, περίπου 100 διαδηλωτές επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews, που ανήκει στον όμιλο του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βανσέν Μπολορέ, πετώντας αντικείμενα στα παράθυρα του κτιρίου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό οι Αρχές ανακοίνωσαν 21 συλλήψεις. Όπως έγινε γνωστό, ακόμη 40 άτομα συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα, κυρίως για κατοχή προστατευτικού εξοπλισμού ή απαγορευμένων όπλων.

Σε μεγάλα τμήματα του Παρισιού είχαν εκδοθεί απαγορεύσεις διαδηλώσεων.

Δακρυγόν και στη Μασσαλία

Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων τόσο στη Μασσαλία όσο και στο Παρίσι.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί μέρος των διαδηλωτών ότι επιχείρησε να προχωρήσει σε λεηλασίες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Από την πλευρά τους, νέοι που συμμετέχουν στη διαδήλωση στο Παρίσι δήλωσαν στο BBC ότι είναι «ειρηνιστές» και πως «απλώς προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα».

Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Δημαρχείο της Μασσαλίας

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές εισέβαλαν για λίγη ώρα στο Δημαρχείο της Μασσαλίας, αφού κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Στην πόλη, δεκάδες διαδηλωτές έκαναν έφοδο στο λόμπι του δημαρχείου, στο Παλιό Λιμάνι, σπάζοντας πρώτα την είσοδο και φωνάζοντας «Επανάσταση! Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη!».

Marseille : plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré brièvement samedi dans le hall de la mairie, sur le vieux port, après avoir enfoncé la porte en criant "c'est la Révolution, on prend la Bastille". Ils ont été dispersés par des forces de l'ordre ⤵️ pic.twitter.com/QMtEYxYZTK — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2026

Οι διαδηλωτές παρέμειναν για λίγη ώρα στον χώρο, προτού απομακρυνθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται άτομα να τρέχουν στο εσωτερικό του ιστορικού κτιρίου του 17ου αιώνα.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | LA MAIRIE DE MARSEILLE A ÉTÉ PILLÉE. (témoin à IMPACT) pic.twitter.com/DduFm5ZD8W — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Η αστυνομία επενέβη και διέλυσε τους συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με το BFMTV, ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, ανέφερε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι «περιορισμένες».

Δακρυγόνα και στη Λυών

Και στη Λυών, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν περίπου 300 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, περίπου 40 άτομα επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε γέφυρα της πόλης, ενώ άλλοι διαδηλωτές προσπάθησαν να συγκεντρωθούν κοντά σε διυλιστήριο, σύμφωνα με τη νομαρχία.

🔴 🇫🇷 FRANCE



URGENT Gros débordements à la Guillotière (Lyon).

Tirs de mortiers, jets de projectiles, affrontements violents.

Situation chaotique. À suivre.#Lyon #Guillotière #17Octobre pic.twitter.com/HFboyrvuxJ — Geocrises FR (@geocrises) October 17, 2026

Στην Τουλούζη, αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν αποκλεισμούς τρένων και ενός κυκλικού κόμβου.

Στη Ρεν της Βρετάνης, περίπου 20 άτομα έστησαν αυτοσχέδιο οδόφραγμα με κάδους απορριμμάτων κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Στη Ρουέν της Νορμανδίας, πανεπιστημιακό κτίριο υπέστη ζημιές από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί και πιθανότατα οφείλεται σε εμπρησμό, σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα.

Έκκληση Μακρόν για ηρεμία

Μιλώντας χθες από τις Βρυξέλλες, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε νέα έκκληση για ηρεμία, δηλώνοντας ότι το «δικαίωμα στη διαδήλωση» πρέπει να συνοδεύεται από «σεβασμό» χωρίς «προσβολές» ή «βανδαλισμούς».

«Αναμένονται συγκρούσεις σε πορείες, ιδιαίτερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις», προειδοποίησαν πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Ό,τι και να συμβεί στις 17 του μήνα, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα σε μια μέρα. Πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για πολύ περισσότερο», προέτρεψε ο Ζερόμ Ροντρίγκες, από τις πιο γνωστές φιγούρες του κινήματος των “Κίτρινων Γιλέκων”, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2019.

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