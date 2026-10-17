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17.10.2026 16:00

Υεμένη: Οι Χούθι απελευθερώνουν πάνω από 150 μαχητές κυβερνητικών δυνάμεων

17.10.2026 16:00
Houthi

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Οι Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα την αποφυλάκιση 159 μελών των κυβερνητικών δυνάμεων που κρατούνταν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο, στο πλαίσιο αμνηστίας.

Πρόκειται για άτομα που «παραδόθηκαν οικειοθελώς, χωρίς να προβάλουν αντίσταση», κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Χούθι στη δυτική Υεμένη, δήλωσε ο Αμπντελκαντέρ αλ Μουρτάντα, ανώτερος αξιωματούχος του φιλοϊρανικού κινήματος, σε συνέντευξη Τύπου στη Σαναά.

Αφού κατέλαβαν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σαναά το 2014 και στη συνέχεια μεγάλων εκτάσεων της βόρειας Υεμένης, οι μαχητές του σιιτικού κινήματος κατέλαβαν τη δυτική ακτή της χώρας τον Σεπτέμβριο, ανακοινώνοντας στη συνέχεια αμνηστία για τους μαχητές που κατέθεσαν τα όπλα τους.

Η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία προσπαθεί να τους απωθήσει με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, είχε επίσης ανακοινώσει αμνηστία για τους μαχητές Χούθι, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό αυτών.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι «159 άτομα που κρατήθηκαν πρόσφατα σε σχέση με τη σύγκρουση» αφέθηκαν ελεύθερα «μονομερώς» από τους Χούθι, δηλώνοντας ότι το κίνημα είχε προφυλάξει την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων.

«Η ΔΕΕΣ δεν έπαιξε κανένα ρόλο στον προσδιορισμό της ταυτότητας ή του αριθμού των ατόμων που θα απελευθερωθούν», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον αλ Μουρτάντα, 323 κρατούμενοι είχαν ήδη απελευθερωθεί τον Σεπτέμβριο μετά την παράδοσή τους στο Κυβερνείο Χοντέιντα (δυτικά).

Παρά τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας, οι μάχες συνεχίζονται στην Υεμένη, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις πρώτες γραμμές, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Οι Χούθι πραγματοποιούν επίσης επιθέσεις με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, μία από τις οποίες σκότωσε 13 άτομα στις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι, τρία παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη

«Εχθρικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας στόχευσαν σπίτια αμάχων» σε χωριά στην επαρχία Νταμάρ, σκοτώνοντας τρία παιδιά και τραυματίζοντας άλλους 17, τόνισε χθες βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «χρησιμοποιώντας βόμβες διασποράς, οι οποίες είναι διεθνώς απαγορευμένες», προστίθεται.

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου είχαν ως αποτέλεσμα 115 θανάτους και 305 τραυματισμούς.

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