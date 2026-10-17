Το στοίχημα του Τραμπ για πτώση των τιμών στα καύσιμα πριν τις ενδοιάμεσες εκλογές φέρνει πιο κοντά του τον Πούτιν, ενώ απομακρύνει τον Ζελένσκι

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Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση που, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την Ουκρανία, όσο και για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, με τα γεγονότα των επόμενων ημερών ή και εβδομάδων να είναι, όπως όλα δείχνουν, καθοριστικά όχι μόνο για το μέλλον του Ουκρανού προέδρου, αλλά και του πολέμου ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Τα τελευταία μηνύματα, μόνο ευνοϊκά δεν είναι για τον Ζελένσκι και την Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πριμοδοτεί -για την ώρα τουλάχιστον- το ρωσικό στρατόπεδο, όπως μαρτυρούν οι τελευταίες πρωτοβουλίες του, προς μεγάλη ικανοποίηση του Κρεμλίνου.

Το τελευταίο «χαστούκι» για το Κίεβο ήρθε με την απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή μιας νέας δέσμης κυρώσεων που αφορούν τις πωλήσεις ρωσικών ορυκτών καυσίμων, λίγες ημέρες πριν αυτές τεθούν σε ισχύ και ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη, προέβλεπε την επιβολή δασμών έως και 100% – μεταξύ άλλων – σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που εισάγουν ρωσικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Ο λεγόμενος νόμος Γκράχαμ -που φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρού επικριτή της Ρωσίας- στοχοθετούσε τους τομείς ενέργειας και άμυνας της Ρωσίας, καθώς επίσης τον Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Είχε προηγηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα η ανακοίνωση του Τραμπ ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια περισσότερων από 300.000 τόνους ντίζελ, δηλαδή περίπου 2,25 εκατομμύρια βαρέλια, στις αγορές των ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα διαθέσει άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και επιπλέον ένα εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά». Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν συνολικά σε λιγότερες από τέσσερις ημέρες ζήτησης στις μεταφορές στις ΗΠΑ.

Αυτό γιατί για τον Τραμπ η εκρηκτική άνοδος των τιμών του ντίζελ, οφείλεται στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας και όχι τον πόλεμο που ο ίδιος κήρυξε κατά του Ιράν.

Είχε προηγηθεί μια ολομέτωπη επίθεση του Αμερικανού προέδρου στην Ουκρανό ομόλογό του, θέτοντας ακόμη και θέμα απομάκρυνσής του από την εξουσία, 18 μήνες από την κόντρα των δύο ανδρών σε ζωντανή μετάδοση από το Λευκό Οίκο, για την συνέχιση των επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων.

Ο Ζελένσκι πάνως αντέδρασε άμεσα κατηγορώντας ανοικτά τις ΗΠΑ ότι «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Πούτιν με την απόφαση αυτή.

Τα προβλήματα με Starlink και Starshield

Η στάση Τραμπ δεν είναι το μόνο πρόβλημα για το Κίεβο. Στο μέτωπο η επιβράδυνση της λειτουργίας της υπηρεσίας Starshield της SpaceX, η οποία παρέχεται στον ουκρανικό στρατό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και αν συνεχιστεί μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι δέκτες Starlink στρατιωτικών προδιαγραφών σταμάτησαν να λειτουργούν όταν τοποθετούνταν σε αντικείμενα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό επηρέασε την απόδοση των ουκρανικών drones, τα οποία βασίζονται σε αυτούς τους δέκτες για τα συστήματα καθοδήγησής τους κατά τη διάρκεια πτήσεων πάνω από το ουκρανικό έδαφος.

Στέλεχος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι δέκτες λειτουργούν πλέον και κατά τη διάρκεια της κίνησης, αλλά μόνο με ταχύτητες έως 160 χλμ./ώρα.

Το χειρότερο σενάριο

Το χειρότερο σενάριο για την Ουκρανία θα ήταν η κυβέρνηση Τραμπ αναστείλει συνολικά τη βοήθεια προς τον ουκρανικό στρατό. Γιατί πέρα από το Starshield οι Ουκρανοί βασίζονται και σε στρατιωτικές πληροφορίες που παρέχουν οι Αμερικανοί για επερχόμενες πυραυλικές επιθέσεις και συνδράμουν στον εντοπισμό στόχων για τα δικά της πλήγματα μέσου βεληνεκούς.

Επιπλέον, η Ουκρανία εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια οπλισμού όπως ανταλλακτικά για τα αεροσκάφη F-16 και πυραύλους Patriot. Πρόκειται για το μοναδικό οπλικό σύστημα που διαθέτουν οι Ουκρανοί και είναι ικανό να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η απώλεια αυτής της βοήθειας θα έπληττε τον ουκρανικό στρατό ακριβώς τη στιγμή τα πράγματα στην πρώτη γραμμή φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά και να δώσει το πάνω χέρι στον Πούτιν.

Κλίμα ευφορίας στη Μόσχα

Η απόφαση του Τραμπ έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τη Μόσχα όπως φάνηκε από τη δήλωση ενός από τους στεινότερους συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν και βασικού διαπραγματευτή του για οικονομικά θέματα Κίριλ Ντμίτριεφ ο οποίος έκανε λόγο για ιστορική στιγμή.

«Η αναστολή του νόμου Γκράχαμ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι ο νόμος αυτός θα προκαλούσε «σοβαρή ζημιά πάνω απ’ όλα στην αμερικανική οικονομία και τις διεθνείς αγορές».

Η Δύση είχε επιβάλει βαριές κυρώσεις στη Ρωσία όταν εκείνη εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Προσώρας η μόνη κερδισμένη από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου είναι η Μόσχα. Μένει να φανεί αν θα ισχύσει το ίδιο για τις ΗΠΑ και θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες του Τραμπ, ενώ αναμφίβολα στους χαμένους είναι η Ουκρανία και φυσικά οι Ευρωπαίοι που στέκονται στο πλευρό της.

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