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17.10.2026 13:32

Παίρνει εξιτήριο ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ – Πότε επιστρέφει στο Βατικανό

17.10.2026 13:32
papas leon nosokomeio – new

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Εξιτήριο από την Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι  παίρνει το Σάββατο (17/10) ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ ο οποίος υπεβλήθη σε επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου του πνεύμονα καθώς οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει.  

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, ο Δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και ο Καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα ανέφεραν ότι ο Πάπας υποβλήθηκε το πρωί σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνουν ότι η κλινική του κατάσταση επιτρέπει την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.

Το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας γνωστοποίησε ότι ο Πάπας θα επιστρέψει στο Βατικανό το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή θα πει την προσευχή «Άγγελος Κυρίου» (Angelus) από το παράθυρο του παπικού διαμερίσματος.

O Ποντίφικας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη (13/10) στην Πολυκλινική Αγκόστο Τζεμέλι της Ρώμης για αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονα το οποίο τελικά αποδείχθηκε μετά από σχετικό έλεγχο ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Βατικανού, ο όζος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ιατρικού ελέγχου και όχι έπειτα από την εμφάνιση συμπτωμάτων που θα απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Ποντίφικας μετέβη το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) με αυτοκίνητο στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, το νοσοκομείο που προσφέρει, κατά παράδοση, την όποια αναγκαία ιατρική φροντίδα σε κάθε Πάπα.

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