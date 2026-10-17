Παίρνει εξιτήριο ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ – Πότε επιστρέφει στο Βατικανό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Εξιτήριο από την Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι παίρνει το Σάββατο (17/10) ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ ο οποίος υπεβλήθη σε επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου του πνεύμονα καθώς οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει.
Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, ο Δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και ο Καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα ανέφεραν ότι ο Πάπας υποβλήθηκε το πρωί σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνουν ότι η κλινική του κατάσταση επιτρέπει την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.
Το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας γνωστοποίησε ότι ο Πάπας θα επιστρέψει στο Βατικανό το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή θα πει την προσευχή «Άγγελος Κυρίου» (Angelus) από το παράθυρο του παπικού διαμερίσματος.
O Ποντίφικας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη (13/10) στην Πολυκλινική Αγκόστο Τζεμέλι της Ρώμης για αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονα το οποίο τελικά αποδείχθηκε μετά από σχετικό έλεγχο ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα.
Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Βατικανού, ο όζος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ιατρικού ελέγχου και όχι έπειτα από την εμφάνιση συμπτωμάτων που θα απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση.
Ο Ποντίφικας μετέβη το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) με αυτοκίνητο στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, το νοσοκομείο που προσφέρει, κατά παράδοση, την όποια αναγκαία ιατρική φροντίδα σε κάθε Πάπα.
Διαβάστε επίσης:
Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ – «Με έριξαν κάτω και με κλωτσούσαν περίπου 50 φορές» (Photos)
Αλβανία: Νέο συλλαλητήριο σήμερα κατά του Έντι Ράμα – Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις (Video)
Ρωσία: «Ιστορική» στιγμή η αναστολή εφαρμογής κυρώσεων από τον Τραμπ, δηλώνει σύμβουλος του Πούτιν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.