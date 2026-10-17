Αλβανία: Σκληρές μάχες διαδηλωτών και αστυνομίας με 500 προσαγωγές και 165 τραυματίες – Κούσνερ, ακρίβεια και στεγαστική κρίση απειλούν την καρέκλα Ράμα (Photos/Video)

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Σε νέα βίαια επεισόδια εξελίχθηκαν το Σάββατο (17/10) οι διαδηλώσεις στην Αλβανία, με χιλιάδες νέους να συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Παιδείας, στο κέντρο των Τιράνων, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα. Οι κινητοποιήσεις, που συμπληρώνουν πέντε συνεχόμενες ημέρες, έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ ο απολογισμός της Αστυνομίας κάνει λόγο για 500 προσαγωγές και τουλάχιστον 165 τραυματίες.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδα νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα άρχισε να εκτοξεύει πέτρες εναντίον των δυνάμεων καταστολής. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση, επιχειρώντας να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους. Οι διαδηλώσεις, με πρωταγωνιστές φοιτητές και άλλους νέους, τροφοδοτούνται από την οργή για τη διαφθορά και την έλλειψη θέσεων εργασίας. Στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, τα Τίρανα έγιναν πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, με διαδηλωτές να σπάνε τζάμια, να πυρπολούν κυβερνητικά κτήρια και να συγκρούονται με την Αστυνομία.

500 προσαγωγές και 165 τραυματίες στην Αλβανία

Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα αστυνομικά στοιχεία, συνολικά 500 διαδηλωτές έχουν προσαχθεί από την έναρξη των επεισοδίων, εκ των οποίων οι 330 αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι Αρχές καταγράφουν επίσης 120 τραυματίες αστυνομικούς και 45 τραυματίες διαδηλωτές. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των τραυματισμένων διαδηλωτών εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετά περιστατικά δεν έχουν καταγραφεί.

Το κύμα των κινητοποιήσεων εξελίσσεται στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα απειλή για τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και εξασφάλισε τέταρτη κυβερνητική θητεία στις εκλογές του 2025.

Η εμπλοκή του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

Επισημαίνεται ότι η σημερινή αναταραχή ακολούθησε πολύμηνες, κατά κύριο λόγο ειρηνικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε μια παρθένα παραθαλάσσια περιοχή της νότιας Αλβανίας. Στους επενδυτές που στηρίζουν το έργο περιλαμβάνεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κάτοικοι χωριών της περιοχής είχαν καταγγείλει στο Reuters, τον Ιούλιο, ότι η γη τους πωλήθηκε παράνομα για να χρησιμοποιηθεί στην τουριστική ανάπτυξη. Σε μεταγενέστερο ρεπορτάζ, το ειδησεογραφικό πρακτορείο αποκάλυψε ότι ο άνδρας που πούλησε την έκταση καταζητούνταν από τις εισαγγελικές αρχές ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών. Ο δικηγόρος του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εκ μέρους του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαμάχη των κατοίκων για τη γη.

Η κυβέρνηση Ράμα έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με σκάνδαλα διαφθοράς. Παράλληλα, σύμφωνα με αναλυτές, η Αλβανία αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν παραιτείται ο Έντι Ράμα παρά τις διαδηλώσεις

Ο Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ξεκαθάρισε αυτή την εβδομάδα, μιλώντας στο Reuters, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο (17/10), με ανάρτησή του στο Facebook, υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του σέβεται τους φοιτητές και θα προστατεύσει το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηρτιστικά: «Η ευθύνη μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να προστατεύσω τους πολίτες μας, να εγγυηθώ τη δικαιοσύνη και να οδηγήσω την Αλβανία μπροστά, μαζί με αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει μια απολύτως σαφή εντολή: Να δει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030».

Η Αλβανία, μαζί με το Μαυροβούνιο, βρίσκεται στην πρωτοπορία της ενταξιακής διαδικασίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών που επιδιώκουν να γίνουν μέλη της Ε.Ε.

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