Νέα πυρά Ζελένσκι κατά Tραμπ: Με την αναστολή κυρώσεων «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Πούτιν

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Νέα πυρά κατά των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου να παγώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν – όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται», επισήμανε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που αναστέλει τις κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ με στόχο τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

«Έχω υποβάλει στο Κογκρέσο βεβαίωση ότι η χορήγηση μιας τέτοιας παρέκκλισης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Τραμπ στο διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Η νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη, προέβλεπε την επιβολή δασμών έως και 100% – μεταξύ άλλων – σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που εισάγουν ρωσικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο· οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Τα μέτρα περιλαμβάνονταν στον «Νόμο Γκράχαμ» μια νομοθεσία που φέρει το όνομα του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός γνωστού «γερακιού» απέναντι στη Ρωσία, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο.

«Η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει “μπλακ άουτ” στην Ουκρανία»

Ο Ζελένσκι είπε πως η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει «μπλακ άουτ» στην Ουκρανία πριν από τον χειμώνα, καταγγέλλοντας ότι εξαπέλυσε χθες μαζική επίθεση στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ουκρανία, λίγο πριν από τον χειμώνα. Η Ρωσία προσπαθεί να αφήσει εκατομμύρια συμπατριώτες μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να «ασκήσουν πίεση» στη Μόσχα, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε περισσότερες από 15 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε δυτικές και κεντρικές επαρχίες της Ουκρανίας, εντείνοντας την ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας ενόψει του χειμώνα.

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