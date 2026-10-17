search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 18:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 16:15

Νέα πυρά Ζελένσκι κατά Tραμπ: Με την αναστολή κυρώσεων «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Πούτιν

17.10.2026 16:15
trump zelensky

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google


Νέα πυρά κατά των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου να παγώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν – όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται», επισήμανε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που αναστέλει τις κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ με στόχο τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

«Έχω υποβάλει στο Κογκρέσο βεβαίωση ότι η χορήγηση μιας τέτοιας παρέκκλισης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Τραμπ στο διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Η νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη, προέβλεπε την επιβολή δασμών έως και 100% – μεταξύ άλλων – σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που εισάγουν ρωσικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο· οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Τα μέτρα περιλαμβάνονταν στον «Νόμο Γκράχαμ» μια νομοθεσία που φέρει το όνομα του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός γνωστού «γερακιού» απέναντι στη Ρωσία, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο.

«Η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει “μπλακ άουτ” στην Ουκρανία»

Ο Ζελένσκι είπε πως η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει «μπλακ άουτ» στην Ουκρανία πριν από τον χειμώνα, καταγγέλλοντας ότι εξαπέλυσε χθες μαζική επίθεση στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ουκρανία, λίγο πριν από τον χειμώνα. Η Ρωσία προσπαθεί να αφήσει εκατομμύρια συμπατριώτες μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να «ασκήσουν πίεση» στη Μόσχα, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε περισσότερες από 15 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε δυτικές και κεντρικές επαρχίες της Ουκρανίας, εντείνοντας την ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Διαβάστε επίσης:

Υεμένη: Οι Χούθι απελευθερώνουν πάνω από 150 μαχητές κυβερνητικών δυνάμεων

Καζάνι που βράζει η Γαλλία: Ένταση, δακρυγόνα και συλλήψεις πριν από τη διαδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι (Photos/Video)

Το στοίχημα του Τραμπ για πτώση των τιμών στα καύσιμα πριν τις ενδοιάμεσες εκλογές φέρνει πιο κοντά του τον Πούτιν, ενώ απομακρύνει τον Ζελένσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epoikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

nikos_xardalias_antiplimirika
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

kid
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: 27χρονη άφησε τα 2χρονα δίδυμα παιδιά της μόνα στο σπίτι – Συνελήφθη από αστυνομικούς

vomva pretenderis
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε δώμα ταράτσας – Επί τόπου το ΤΕΝΞ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

vardinogiannis g 1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες - Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

premieres
MEDIA

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 18:24
epoikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

nikos_xardalias_antiplimirika
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

1 / 3