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18.10.2026 00:27

Γάλλος ΥΠΕΞ προς Ισραήλ: Να συλληφθούν οι έποικοι που επιτέθηκαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Δυτική Όχθη (Video)

18.10.2026 00:27
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Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κάλεσε το Σάββατο τις ισραηλινές αρχές να συλλάβουν άμεσα τους υπευθύνους για την επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον αυτοκινητοπομπής Ευρωπαίων διπλωματών στη Δυτική Όχθη και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Χαρακτήρισε «αποτρόπαιες» τις πράξεις βίας, κατά τις οποίες ένας Γάλλος δήμαρχος ξυλοκοπήθηκε άγρια, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει «επειγόντως να σταματήσει αυτή την εγκληματική βία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπαρό τόνισε ότι οι ισραηλινές αρχές οφείλουν να εγγυηθούν την ασφάλεια των αμάχων, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο.

Η επίθεση στον Γάλλο δήμαρχο κατά την επίσκεψη διπλωματών

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, ο δήμαρχος της πόλης Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία, δέχθηκε βίαιη επίθεση από εξτρεμιστές εποίκους στη Δυτική Όχθη. «Είμαστε σε επαφή μαζί του», ανέφερε ο Μπαρό.

Το απόγευμα του Σαββάτου, οχήματα των διπλωματικών αποστολών της Γαλλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας μετέφεραν διπλωμάτες στην Ταϊμπέ, χωριό της Δυτικής Όχθης με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ένταση σημειώθηκε όταν έποικοι πραγματοποίησαν επιδρομή, επιχειρώντας να εμποδίσουν Παλαιστίνιους αγρότες να συλλέξουν τις ελιές τους.

Οι ίδιοι μάρτυρες και διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι έποικοι απηύθυναν επιθετικές δηλώσεις προς τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον 78χρονο Μπερνάρ Μποντού, κομμουνιστή δήμαρχο της Ολνουά-Εμερί.

Η αντίδραση του Ισραήλ και οι κατηγορίες για «δυσφήμιση»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, καταδίκασε έντονα τις «σοβαρές πράξεις βίας», αποδίδοντάς τες σε «Ισραηλινούς ταραξίες».

Παράλληλα, επέκρινε τα ευρωπαϊκά προξενεία που συμμετείχαν στην επίσκεψη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν συντονίσει τις κινήσεις τους με τον ισραηλινό στρατό.

Ωστόσο, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε στη συνέχεια μια εκστρατεία «δυσφήμισης» σε βάρος του Ισραήλ και των εποίκων του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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