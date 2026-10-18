Γκάβιν Νιούσομ για απομάκρυνση Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο (17/10) ο πρώην σύζυγός της και κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή».

Μιλώντας στο CBS News, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ ο Νιούσομ ανέφερε ότι έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με την Γκίλφοϊλ, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην υπόθεση, ενώ περιορίστηκε στο να της ευχηθεί ό,τι καλύτερο.

California Gov. Gavin Newsom responded Saturday to the Trump administration's decision to remove his ex-wife, Kimberly Guilfoyle, as U.S. ambassador to Greece, calling the situation "unfortunate."



Speaking to CBS News' @JaredOchacher while campaigning for Democrats in New… pic.twitter.com/J9LcKqMF8I — CBS News (@CBSNews) October 17, 2026

«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συνωστισμό και ποδοπάτημα σε θρησκευτική γιορτή στην Καλκούτα

Ξεχειλίζει η οργή στη Γαλλία: Ακρωτηριάστηκε ακόμα ένας διαδηλωτής – Χάος σε Μασσαλία και Λιμόζ, βίαιες συγκρούσεις, εκατοντάδες συλλήψεις (Video)

Αλβανία: Σκληρές μάχες διαδηλωτών με την αστυνομία με 500 προσαγωγές και 165 τραυματίες – Κούσνερ, ακρίβεια, ανεργία, στεγαστική κρίση απειλούν την καρέκλα Ράμα (Photos/Video)