Γκάβιν Νιούσομ για απομάκρυνση Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο (17/10) ο πρώην σύζυγός της και κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή».
Μιλώντας στο CBS News, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ ο Νιούσομ ανέφερε ότι έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με την Γκίλφοϊλ, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην υπόθεση, ενώ περιορίστηκε στο να της ευχηθεί ό,τι καλύτερο.
«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης:
Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συνωστισμό και ποδοπάτημα σε θρησκευτική γιορτή στην Καλκούτα
Ξεχειλίζει η οργή στη Γαλλία: Ακρωτηριάστηκε ακόμα ένας διαδηλωτής – Χάος σε Μασσαλία και Λιμόζ, βίαιες συγκρούσεις, εκατοντάδες συλλήψεις (Video)
Αλβανία: Σκληρές μάχες διαδηλωτών με την αστυνομία με 500 προσαγωγές και 165 τραυματίες – Κούσνερ, ακρίβεια, ανεργία, στεγαστική κρίση απειλούν την καρέκλα Ράμα (Photos/Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.