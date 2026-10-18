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18.10.2026 00:13

Γκάβιν Νιούσομ για απομάκρυνση Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο» (Video)

18.10.2026 00:13
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Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο (17/10) ο πρώην σύζυγός της και κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή».

Μιλώντας στο CBS News, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ ο Νιούσομ ανέφερε ότι έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με την Γκίλφοϊλ, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην υπόθεση, ενώ περιορίστηκε στο να της ευχηθεί ό,τι καλύτερο.

«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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