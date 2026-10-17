Λαζόπουλος για Αργυρό, Γκιλφόιλ: «Θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια, γιατί του έχει σταθεί»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και τη στάση που κράτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέναντι στα ΜΜΕ, μίλησε -μεταξύ άλλων- ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή «MEGA Non Stop» του Mega.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός εξέφρασε τη διαφωνία του με την αντίδραση του τραγουδιστή, ενώ αποκάλυψε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα απασχολήσει και το επόμενο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

«Η κυρία έκανε σταθμό στα μπουζούκια. Είχε μια μεγάλη αγάπη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν έχει καμία σχέση ο Κωνσταντίνος σε επίπεδο των σκανδάλων. Αλλά θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια, γιατί του έχει σταθεί και έχει σταθεί και ο ίδιος. Φοβήθηκε τι θα πουν στις τηλεοράσεις και έκανε πίσω. Αλλά δεν είναι ωραίο όταν έχεις υπάρξει με έναν άνθρωπο να στέκεσαι. Είσαι φίλος με κάποιον άνθρωπο. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή από την ώρα που δεν βαρύνεσαι με κάτι, πες “ναι, εγώ υπήρξα. Πέρασα καλά, όπως την πέρασαν και όλοι οι Έλληνες” και τελείωσε η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι το να μιλήσουμε για τη μουσική. Αυτές οι κωλοτούμπες δεν μ’ αρέσουν», ανέφερε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Όταν έχει συνδεθεί η εικόνα σου. Καλώς ή κακώς, και δεν έχεις και καμία σχέση, γιατί όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, ουδεμία, καμία σχέση στα νταλαβέρια της και αυτά που κάνει. Λες εγώ είχα μια φιλία. Αυτό νόμιζα. Θα κρίνει η Αμερική. Τελείωσε. Σέβομαι τις αποφάσεις», πρόσθεσε.

Τέλος, αποκάλυψε πως «Το Αλ Τσαντίρι στις 28 Οκτωβρίου θα έχει Κίμπερλι».

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει “τις Κυριακές με ξεχνάς”- Ήταν γήπεδο με τον πρόεδρο»

Κρονάκη για τις επιθέσεις στην Μπακοδήμου: «Δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό αυτών των μίζερων γυναικών»

«Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»: Η ανάρτηση Αθερίδη μετά τις δηλώσεις για τη γιατρό του Μαζωνάκη