search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 18:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 17:26

Λαζόπουλος για Αργυρό, Γκιλφόιλ: «Θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια, γιατί του έχει σταθεί»

17.10.2026 17:26
lazopoulos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και τη στάση που κράτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέναντι στα ΜΜΕ, μίλησε -μεταξύ άλλων- ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή «MEGA Non Stop» του Mega.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός εξέφρασε τη διαφωνία του με την αντίδραση του τραγουδιστή, ενώ αποκάλυψε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα απασχολήσει και το επόμενο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

«Η κυρία έκανε σταθμό στα μπουζούκια. Είχε μια μεγάλη αγάπη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν έχει καμία σχέση ο Κωνσταντίνος σε επίπεδο των σκανδάλων. Αλλά θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια, γιατί του έχει σταθεί και έχει σταθεί και ο ίδιος. Φοβήθηκε τι θα πουν στις τηλεοράσεις και έκανε πίσω. Αλλά δεν είναι ωραίο όταν έχεις υπάρξει με έναν άνθρωπο να στέκεσαι. Είσαι φίλος με κάποιον άνθρωπο. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή από την ώρα που δεν βαρύνεσαι με κάτι, πες “ναι, εγώ υπήρξα. Πέρασα καλά, όπως την πέρασαν και όλοι οι Έλληνες” και τελείωσε η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι το να μιλήσουμε για τη μουσική. Αυτές οι κωλοτούμπες δεν μ’ αρέσουν», ανέφερε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Όταν έχει συνδεθεί η εικόνα σου. Καλώς ή κακώς, και δεν έχεις και καμία σχέση, γιατί όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, ουδεμία, καμία σχέση στα νταλαβέρια της και αυτά που κάνει. Λες εγώ είχα μια φιλία. Αυτό νόμιζα. Θα κρίνει η Αμερική. Τελείωσε. Σέβομαι τις αποφάσεις», πρόσθεσε.

Τέλος, αποκάλυψε πως «Το Αλ Τσαντίρι στις 28 Οκτωβρίου θα έχει Κίμπερλι».

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει “τις Κυριακές με ξεχνάς”- Ήταν γήπεδο με τον πρόεδρο»

Κρονάκη για τις επιθέσεις στην Μπακοδήμου: «Δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό αυτών των μίζερων γυναικών»

«Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»: Η ανάρτηση Αθερίδη μετά τις δηλώσεις για τη γιατρό του Μαζωνάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epoikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

nikos_xardalias_antiplimirika
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

kid
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: 27χρονη άφησε τα 2χρονα δίδυμα παιδιά της μόνα στο σπίτι – Συνελήφθη από αστυνομικούς

vomva pretenderis
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε δώμα ταράτσας – Επί τόπου το ΤΕΝΞ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

vardinogiannis g 1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες - Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

premieres
MEDIA

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 18:24
epoikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

nikos_xardalias_antiplimirika
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

1 / 3