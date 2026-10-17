search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 15:59
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 14:01

«Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»: Η ανάρτηση Αθερίδη μετά τις δηλώσεις για τη γιατρό του Μαζωνάκη

17.10.2026 14:01
atheridis_studio3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τη γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο Θοδωρής Αθερίδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως προκάλεσε «άθελά του φασαρία» και επικαλέστηκε τον Μανούσο Μανουσάκη και το «Δίχτυ» για να δικαιολογήσει τη δήλωση: «Το πόσο σκληρό είναι το ότι η Γάκα μπήκε σε κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

«Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για “Το δίχτυ” ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε ο Θοδωρής Αθερίδης.

»Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!», πρόσθεσε.

Η δήλωση που ξεσήκωσε θύελλα

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο”, ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

Η δήλωση αυτή έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα και την επόμενη ημέρα σχολιάστηκε έντονα στις εκπομπές, με πολλούς να υποστηρίζουν πως ήταν το λιγότερο άστοχη.

Διαβάστε επίσης:

Μπεκατώρου για Μαζωνάκη: «Για μένα είναι σαν να μην έχει φύγει – Σκίστηκε η καρδιά μου»

«Να έχεις γαλήνιες θάλασσες Καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό αντίο της Δήμητρας Σιγάλα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Σίσσυ Χρηστίδου: «Το μόνο που φοβήθηκα ήταν αν θα καταφέρω να ανταπεξέλθω στον ρόλο της μητέρας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syntaksiouxoi-poreia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

balatsoukas_markogiannaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μπαλατσούκας ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αγκαλιά – «Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης», απαντά το ΠΑΣΟΚ

elas_logo_1460_820
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για Μπεκίρη: «Θα απαντήσει ο πρωθυπουργός ή το βαρέλι της ΝΔ δεν έχει πάτο;»

ilektriko_patini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 42χρονου έπειτα από τροχαίο του 11χρονου γιου του με πατίνι

adonis georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Σώπα ρε, μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος» – Το σχόλιο για τον Τσίπρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

vardinogiannis g 1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες - Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

premieres
MEDIA

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 15:59
syntaksiouxoi-poreia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

balatsoukas_markogiannaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μπαλατσούκας ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αγκαλιά – «Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης», απαντά το ΠΑΣΟΚ

elas_logo_1460_820
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για Μπεκίρη: «Θα απαντήσει ο πρωθυπουργός ή το βαρέλι της ΝΔ δεν έχει πάτο;»

1 / 3