«Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»: Η ανάρτηση Αθερίδη μετά τις δηλώσεις για τη γιατρό του Μαζωνάκη

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Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τη γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο Θοδωρής Αθερίδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως προκάλεσε «άθελά του φασαρία» και επικαλέστηκε τον Μανούσο Μανουσάκη και το «Δίχτυ» για να δικαιολογήσει τη δήλωση: «Το πόσο σκληρό είναι το ότι η Γάκα μπήκε σε κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

«Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για “Το δίχτυ” ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε ο Θοδωρής Αθερίδης.

»Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!», πρόσθεσε.

Η δήλωση που ξεσήκωσε θύελλα

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο”, ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

Η δήλωση αυτή έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα και την επόμενη ημέρα σχολιάστηκε έντονα στις εκπομπές, με πολλούς να υποστηρίζουν πως ήταν το λιγότερο άστοχη.

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