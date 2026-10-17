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17.10.2026 11:57

«Να έχεις γαλήνιες θάλασσες Καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό αντίο της Δήμητρας Σιγάλα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

17.10.2026 11:57
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Την αγάπη και την ευγνωμοσύνη στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που είχε ιδιαίτερη θέση στη ζωή της, εξέφρασε -μέσω social media- η Δήμητρα Σιγάλα.

«Πως να σε αποχαιρετήσω; Οι λέξεις λίγες για να περιγράψω τον Γιώργη που γνώρισα.. έναν πραγματικό Άρχοντα, έναν Μάγκα που ο λόγος του και η τιμή του μετρούσαν και αυτό ενέπνεε σεβασμό σε όλους, μια ατίθαση και δυνατή ψυχή με απίστευτες ευαισθησίες, ένα ελεύθερο πνεύμα με λατρεία για τον τόπο του την Κρήτη και για τον Παναθηναϊκό…

Τόσες στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες… μαχητής μέχρι το τέλος.. γιατί αγαπούσες την ζωή και γιατί δεν το έβαζες ποτέ κάτω… μέχρι που ο αγώνας έγινε τόσο άνισος και δεν άντεξες.. Φεύγεις και μαζί σου τελειώνει μια ολόκληρη εποχή… Σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες να πας, να έχεις γαλήνιες θάλασσες Καπετάνιε μου!», έγραψε η Δήμητρα Σιγάλα σε μία από τις αναρτήσεις της.

Η ηθοποιός, η οποία είχε συνοδεύσει αρκετές φορές τον Γιώργο Βαρδινογιάννη σε δημόσιες εμφανίσεις, δημοσίευσε και Instagram stories αφιερωμένα στη μνήμη του «Καπετάνιου».

«Καλό σου ταξίδι, Γιώργη, σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση, ενώ στη συνέχεια η Δήμητρα Σιγάλα αποκάλυψε πως τον θεωρούσε προσωπικό της «φύλακα άγγελο».

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