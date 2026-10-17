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17.10.2026 09:21

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα (Photos)

17.10.2026 09:21
viktoria della

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Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα, έκανε η Βικτώρια Δέλλα.

Η 18χρονη κόρη της εκλιπούσας πρώην γυμνάστριας και μοντέλου και του Τραϊανού Δέλλα έδωσε το «παρών» στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε την Παρασκευή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή της. «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει μαζί τους και ο κόσμος» έγραψε στη λεζάντα.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, φορώντας από μέσα ημιδιάφανο τοπ, ενώ κρατούσε τσάντα σε ασημί χρώμα.

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα
Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών.

Ο θάνατός της γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που είχε κάνει η κόρη της στα social media.

Μεταξύ άλλων, η Βικτώρια Δέλλα είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά».

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