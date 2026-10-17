Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα, έκανε η Βικτώρια Δέλλα.

Η 18χρονη κόρη της εκλιπούσας πρώην γυμνάστριας και μοντέλου και του Τραϊανού Δέλλα έδωσε το «παρών» στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε την Παρασκευή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή της. «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει μαζί τους και ο κόσμος» έγραψε στη λεζάντα.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, φορώντας από μέσα ημιδιάφανο τοπ, ενώ κρατούσε τσάντα σε ασημί χρώμα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών.

Ο θάνατός της γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που είχε κάνει η κόρη της στα social media.

Μεταξύ άλλων, η Βικτώρια Δέλλα είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά».

Διαβάστε επίσης:

Diddy: Τον μετέφεραν σε άλλη φυλακή μετά τον τραυματισμό του – Έμπλεκε συχνά σε συμπλοκές με άλλους κρατουμένους, υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλειά του

«Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη» – Η Χίλαρι Σουάνκ αποκαλύπτει τις επικρίσεις που δέχεται επειδή έμεινε έγκυος στα 52 της χρόνια

Νοσταλγεί την τηλεόραση η Έλεν Ντε Τζένερις, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της εκπομπής της