Diddy: Τον μετέφεραν σε άλλη φυλακή μετά τον τραυματισμό του – Έμπλεκε συχνά σε συμπλοκές με άλλους κρατουμένους, υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλειά του 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα από αυτό στο οποίο κρατούνταν μέχρι σήμερα μεταφέρθηκε ο Diddy. Σύμφωνα με το TMZ, ο μουσικός παραγωγός βρέθηκε από τη φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Άλενγουντ, στην Πενσιλβάνια.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο TMZ ότι ο Diddy μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου από τη φυλακή FCI Fort Dix, έπειτα από την πρόσφατη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

🚨 EXCLUSIVE: Sean "Diddy" Combs has been transferred to a new federal prison amid troubles https://t.co/LpMdgXErEN October 16, 2026

Παρότι η υπηρεσία δεν διευκρίνισε τους λόγους της μεταγωγής, ο Diddy είχε συγκεντρώσει αρκετές πειθαρχικές παραβάσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο Fort Dix. Το προσωπικό της φυλακής είχε καταγράψει επανειλημμένα παραβάσεις που σχετίζονταν με τη χρήση τηλεφώνων, καθώς και εμπλοκή του σε συμπλοκές. Ως αποτέλεσμα, είχε οδηγηθεί δύο φορές στην Ειδική Μονάδα Κράτησης, όπου τοποθετούνται κρατούμενοι που παραβιάζουν τους κανονισμούς.



Ωστόσο, η μεταγωγή του δεν φαίνεται να συνδέεται απαραίτητα με την πειθαρχική του συμπεριφορά. Εάν ο Diddy θεωρούνταν προβληματικός κρατούμενος, θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί σε φυλακή υψηλότερης ασφαλείας. Αντίθετα, το Άλενγουντ διαθέτει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας με το Fort Dix.

Για τον λόγο αυτό, το δημοσίευμα εκτιμά ότι η μεταφορά του ενδέχεται να σχετίζεται με ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια. Η φυλακή Fort Dix φιλοξενεί περίπου 4.000 κρατουμένους, ενώ στο Άλενγουντ κρατούνται περίπου 1.000 άτομα. Ο μικρότερος αριθμός κρατουμένων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει το προσωπικό να παρακολουθεί στενότερα τον Diddy και να διασφαλίζει την προστασία του.



Σύμφωνα με πηγές του TMZ, ο Κομπς έχασε 41 ημέρες από τις ημέρες καλής διαγωγής, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην πρόωρη αποφυλάκισή του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος αγορών από το κυλικείο της φυλακής για 400 ημέρες.



Το NBC News είχε επίσης μεταδώσει ότι ο μουσικός παραγωγός είχε στην κατοχή του παράνομο κινητό τηλέφωνο με γυμνές φωτογραφίες, ενώ υπήρχαν καταγγελίες ότι είχε πρόσβαση σε αλκοόλ, μασάζ και πολυτελή γεύματα.



Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος το 2025 για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Ωστόσο, είχε αθωωθεί από τις σοβαρότερες κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Διαβάστε επίσης:

«Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη» – Η Χίλαρι Σουάνκ αποκαλύπτει τις επικρίσεις που δέχεται επειδή έμεινε έγκυος στα 52 της χρόνια

Νοσταλγεί την τηλεόραση η Έλεν Ντε Τζένερις, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της εκπομπής της

Μπέτυ Βαλαση: Συγκινεί η περιγραφή του γιου της – Της κρατούσα το χέρι όταν «έφυγε»













