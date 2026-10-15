Diddy: Νέα στοιχεία για τον τραυματισμό του στο κεφάλι μέσα στη φυλακή – Ο άγριος καβγάς με βαρόνο ναρκωτικών

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Νέες λεπτομέρειες για τον τραυματισμό που είχε ο Diddy μέσα στη φυλακή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο μουσικός παραγωγός τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καβγά με έναν άλλο διαβόητο, κρατούμενο, έναν Τζαμαϊκανό βαρόνο ναρκωτικών γνωστό ως «Ντούντους».

Πηγές μέσα από την ομοσπονδιακή φυλακή Φορτ Ντιξ ανέφεραν στο TMZ ότι ο Diddy και ο Ντούντους πιάστηκαν στα χέρια την περασμένη Παρασκευή. Ο Diddy βγήκε χαμένος από τη συμπλοκή, καθώς υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ώστε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός φυλακής για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

🚨 EXCLUSIVE: Diddy's head injury is from a prison fight with Jamaican drug lord Dudus.



Everything we know: https://t.co/MngI28tnOU pic.twitter.com/rDE23z315l — TMZ (@TMZ) October 14, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καβγάς ξέσπασε επειδή ο Ντούντους, όπως και πολλοί άλλοι κρατούμενοι, είναι εξοργισμένοι με τον Diddy, καθώς το πρόσφατο ρεπορτάζ του NBC News για την πολυτελή ζωή που απολαμβάνει πίσω από τα κάγκελα είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι στο στόχαστρο των σωφρονιστικών αρχών.

Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι της φυλακής πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο αιφνιδιαστικούς ελέγχους και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα από κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Ντούντους.

Παρότι ο Diddy είναι αναμφίβολα ο πιο διάσημος κρατούμενος στο Φορτ Ντιξ, οι πηγές του TMZ περιγράφουν τον Ντούντους, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών από το 2012, ως τον πραγματικό ισχυρό άνδρα της φυλακής. Ο ίδιος φέρεται να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος επειδή έχασε όλα τα προνόμια που απολάμβανε μετά τους ελέγχους.

Μετά τη συμπλοκή, και οι δύο άνδρες κρατούνται στη Μονάδα Ειδικής Κράτησης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στην απομόνωση, όπου τους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή δύο εβδομάδων.

Ο Diddy βρισκόταν ήδη στην απομόνωση εξαιτίας του ρεπορτάζ του NBC. Η συμπλοκή σημειώθηκε την ώρα που είχε βγει από το κελί του για το καθημερινό του διάλειμμα.

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