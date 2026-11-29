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Ο Στέφανος Κορκολής παραχώρησε συνέντευξη στο «For You» και στη Βασιλική Μπασιούρη, με αφορμή με τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μπάση. Ο επιτυχημένος δημιουργός μίλησε για τις μεγάλες συνεργασίες που έχει κάνει και για την περιπέτεια υγείας του.

«Ήταν όνειρο για εμένα να γράψω δίσκο στη Μαρινέλλα»

«Είχα την ευτυχία να δώσω τραγούδια στον Γιώργο Νταλάρα, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τη Μαρινέλλα. Όταν έκανα δίσκο στη Mαρινέλλα, ήμουνα νεαρός στην ηλικία. Ήταν για εμένα ένα όνειρο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον σεβασμό αυτής της υπέρτατης απέναντι στον δημιουργό. Άσχετα αν εγώ δεν ήμουν τόσο φτασμένος. Είχε αγωνία για τον τρόπο που ερμηνεύει το τραγούδια μου και αν μου αρέσει. Δεν είναι τυχαίο τίποτα για αυτό είναι τόσο μεγάλη», δήλωσε ο Στέφανος Κορκολής.

«Περνάω ακόμα την περιπέτεια, δεν έχει τελειώσει αυτό»

Για την περιπέτεια υγείας του με τον καρκίνο είπε: «Περνάω ακόμα την περιπέτεια, δεν έχει τελειώσει αυτό. Είναι ένας καρκίνος που έρχεται και φεύγει. Δόξα τω θεώ, αυτή τη στιγμή είμαι καλά, αλλά είμαι και προετοιμασμένος στην επόμενη ενδεχόμενη… Σου δίνει τη δυνατότητα όταν περνάς από τέτοιες ιστορίες να διώχνεις ό,τι τοξικό υπάρχει γύρω σου, είτε είναι άνθρωποι είτε δουλειές είτε οτιδήποτε».

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