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Κάποια best of και αδημοσίευτα κομμάτια από τη συνέντευξη με τον Πέτρο Κωστόπουλο δημοσίευσε ο Ηλίας Ψινάκης μέσα από τη διαδικτυακή του εκπομπή στο YouTube.

Οι δύο άντρες έκαναν μία χαλαρή κουβέντα για λογαριασμό του “Γηροκομείου”, με τη συζήτηση να στρέφεται σε κάποια φάση στην “θρυλική” κόντρα που είχε ξεσπάσει στα late 90’s ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή.

Όπως παραδέχθηκε ο γνωστός εκδότης, τα περιοδικά που διοικούσε τότε φρόντισαν να φουντώσουν αυτή τη σύγκριση μεταξύ των δύο τραγουδιστριών, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης δεν δίστασε να επισημάνει πως η Δέσποινα Βανδή έκανε καριέρα εξαιτίας αυτής της κόντρας.

«Τότε ήταν Βίσση-Βανδή, εμείς ήμασταν πιο Βισσικοί. Τα δικά μου περιοδικά το είχαν κάνει λες και υπήρχε η μάχη του αιώνα», αφηγήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος, με τον οικοδεσπότη να του απαντά:

«Μα έτσι έκανε καριέρα (σ.σ η Βανδή)».

«Κάναμε ένα βράδυ ένα πάρτι για το InStyle, καθόταν πάνω η Βανδή, κάτω η Βίσση. “Ψήνω” εγώ τη Βανδή να πάει να της μιλήσει και έρχεσαι εσύ και της λες “δεν θα πας”. Γιατί το έκανες αυτό;», τον ρώτησε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Για δύο λόγους. Πρώτον, η Δέσποινα τότε ήταν με τον Ντέμη και δεν ήθελα να κάνει κάτι χωρίς να το ξέρει εκείνος. Και δεύτερον, η καριέρα της Βανδή εκτινάχθηκε όταν ήταν σε κόντρα με τη Βίσση, οπότε ποιος παίρνει την ευθύνη να τα βρουν; Και μετά; Καθένας έχει τον μύθο του», απάντησε ο Ηλίας Ψινάκης.

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