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Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΡΤ πήραν θέση κατά του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Κώστα Παπαχλιμίντζου, για τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε για μια έρευνα του ΙΝΚΑ για την ακρίβεια.

Ο Παπαχλιμίντζος αμφισβήτησε την έρευνα μπροστά στον πρόεδρο του οργανισμού, αναρωτώμενος αν αυτοί που έκαναν την έρευνα είναι «γιαλαντζί», ενώ την χαρακτήρισε και «μπακάλικη».

Οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους έθεσαν ανοιχτά μάλιστα το ερώτημα αν ο Παπαχλιμίντζος «πήρε τη σκυτάλη για να ενισχύσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία» με αφορμή μία παρόμοια στάση που είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Μάλιστα,οι εργαζόμενοι πέταξαν το μπαλάκι και στην διοίκηση για την «αφωνία» της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ορισμένοι καλεσμένοι στην Αγία Παρασκευή…

Η ανακοίνωση των εργαζομένων της ΕΡΤ

«Αυτή τη δημοσιογραφία εγκρίνει η ΕΡΤ; (ανακοίνωση εργαζομένων)

Ο παρουσιαστής των «Συνδέσεων» Κώστας Παπαχλιμίντζος χαρακτήρισε «μπακαλική» την έρευνα του ΙΝΚΑ και απευθυνόμενος στον πρόεδρό του Γιώργο Λεχουρίτη, αναρωτήθηκε για τα στελέχη που την πραγματοποίησαν: «Τι είναι αυτοί; Επιστήμονες ή γιαλαντζί;».

Η δημοσιογραφική αμφισβήτηση απαιτεί ερωτήσεις και αποδείξεις. Οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί εκθέτουν εκείνον που τους χρησιμοποιεί και το μέσο από το οποίο εκφέρονται.

Την προηγουμένη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης είχε αμφισβητήσει από τη συχνότητα της ΕΡΤ τη φετινή εκτίμηση του ΙΝΚΑ. Επικαλέστηκε τιμές από συνοικιακό κρεοπωλείο και μανάβικο. Συνέκρινε δηλαδή τη δική του προσωπική τιμοληψία με την περσινή έρευνα του ΙΝΚΑ, για να υποστηρίξει ότι το εορταστικό τραπέζι είναι φθηνότερο. Με πόση επιμονή ελέγχθηκε αυτή η σύγκριση από τη δημόσια τηλεόραση;

Η κυβερνητική αμφισβήτηση της έρευνας προηγήθηκε και η απαξίωση του ΙΝΚΑ από τον παρουσιαστή ακολούθησε την επόμενη ημέρα. Εύλογα τίθεται το ερώτημα αν πήρε τη σκυτάλη για να ενισχύσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία.

Ακόμη και αυτή η πρόχειρη σύγκριση του υφυπουργού θα δικαιολογούσε τον χλευασμό του από παρουσιαστή της ΕΡΤ; Κατηγορηματικά όχι. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ οφείλουν να κάνουν δύσκολες ερωτήσεις, να αμφισβητούν και να ελέγχουν με ανεξάρτητη κρίση. Οφείλουν ταυτόχρονα να σέβονται τον συνομιλητή τους, είτε είναι υφυπουργός είτε εκπρόσωπος των καταναλωτών.

Όποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση εκπομπής στην ΕΡΤ οφείλει να έχει επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο δημόσιος ρόλος της. Η προσβλητική αντιμετώπιση ενός καλεσμένου δεν εκθέτει μόνο τον ίδιο αλλά πλήττει και το κύρος της δημόσιας τηλεόρασης.

Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ, ζητούμε από τη διοίκηση να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και να εξηγήσει πώς διασφαλίζει ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ελέγχονται με την ίδια επιμονή. Η διοίκηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καλεσμένοι της ΕΡΤ.

Γιάννης Δάρρας

Μανώλης Παπανικήτας

Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΡΤ»

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