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Πέθανε ο Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών.

O γνωστός δημοσιογράφος νοσηλευόταν από τον Ιούλιο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προσβεβλημένος από τον ιό του Δυτικού Νείλου και προσήλθε με εγκεφαλίτιδα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου για να εισαχθεί στη ΜΕΘ.

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