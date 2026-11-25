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Οριακά είναι τα πράγματα με την εκπομπή «10 παντού» το Open tv, μετά και τη δημοσιοποίηση ενός video που δείχνει τον εκρηκτικό καβγά ανάμεσα στους συντελεστές Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Οι δύο παρουσιαστές παρουσιάστηκαν με αβρότητες και αμήχανα αγκαλιάσματα στον τηλεοπτικό αέρα στην αρχή της εβδομάδας, ώστε να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, από το επεισόδιο που ξέσπασε μεταξύ τους εκτός αέρα την Παρασκευή σε διάλειμμα της ενημερωτικής εκπομπής του καναλιού.

Ωστόσο, μέχρι χθες το βράδυ το επεισόδιο που έγινε ενώπιον καλεσμένων, κυκλοφορούσε απλά ως πληροφορία και φήμη, επιβαρύνοντας μεν κι άλλο το κλίμα για την εκπομπή, αλλά ως εκεί.

Η διαρροή ενός video, που προφανώς καταγράφηκε από ανθρώπους του καναλιού, που ενδεχομένως έχουν γίνει μάρτυρες όλης της προβληματικής λειτουργίας της εκπομπής, έχει επιβαρύνει αφόρητα το κλίμα. Οι χαρακτηρισμοί, οι κατηγορίες και τα φαρμακερά σχόλια που αντάλλαξαν οι δύο δημοσιογράφοι δύσκολα μπορούν να παραμεριστούν και να ολοκληρωθεί η εκπομπή κανονικά στο τέλος της σεζόν, εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν κάτι περισσότερο.

Παρατηρητές στα ενδότερα του σταθμού περιγράφουν πως ο γενικός διευθυντής Ειδήσεων- Ενημέωσης Χρήστος Παναγιωτόπουλος κάλεσε τους δύο δημοσιογράφους στο γραφείο του για «συστάσεις». Για το τι έγινε και συζητήθηκε πίσω από την κλειστή πόρτα δεν έχει διαρρεύσει κάτι, μέχρι τώρα.

«Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια» περιγράφει άνθρωπος που γνωρίζει, αναφερόμενος στον Παναγιωτόπουλο που ξαναέγινε… πυροσβέστης.

Μετά την καταιγίδα, ηρεμία επικρατεί στα γραφεία και στο πλατό του «10 παντού», προς το παρόν. Στοιχήματα δεν παίζονται για την διάρκεια της. Ένας κόσμος στο OPEN αναμένει πότε να ξεσπάσει η επόμενη έκρηξη. Και επίσης σχεδόν όλοι περιμένουν να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα έπειτα από τη δημοσιοποίηση του «σκηνικού» στο διάλειμμα της εκπομπής που έγινε viral στα σόσιαλ μίντια.

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