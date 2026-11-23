Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην 4η σεζόν του Μaestro μπαίνει ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσαφάδος.

Ο αγαπημένος ηθοποιός θα παίξει τον δήμαρχο Παξών. «Έχετε δει ότι σκοτώθηκε ο δήμαρχος, ο Φάνης Μουρατίδης. Ε χωρίς δήμαρχο θα μείνει το νησί;», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Χαρούλα Αλεξίου. «Χάρηκα πολύ που δούλεψα με τον Χριστόφορο και όλους τους συναδέλφους. Αλλά θέλω να μείνω και σε κάτι. Εγώ θαύμαζα πολύ, λάτρευα τη Χαρούλα την Αλεξίου. Ότι θα βρισκόμουν μαζί της να κάνουμε σκηνές και να παίζουμε δεν το περίμενα σε αυτή τη ζωή. Εγώ εκτός από τραγουδίστρια, γνώρισα και έναν υπέροχο άνθρωπο».

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Διαβάστε επίσης

MEGA: Τα… δύσκολα με το «Ράδιο αρβύλα» αρχίζουν από τη Δεύτερα 30/11

Ναταλία Γερμανού «Το πάω φιρί – φιρί για καθημερινό; Αυτό θες να μου πεις;» (Video)

Χρηστίδου για Συρίγο: «Με έμαθε να μη φοβάμαι να λέω τη γνώμη μου – Του χρωστάω πολλά» (Video)