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«Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia έχει σώσει την χρηματιστηριακή αγορά. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;», διερωτάται η εφημερίδα Wall Street Journal, εμβαθύνοντας στα προβλήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και στην προσωπική εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην επαναφορά του στα ηνία της εταιρίας και τον φόβο απέναντι στο τεχνολογικό σπριντ της Κίνας.

Τη Δευτέρα, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 7%, καθώς η Nvidia πρόσθεσε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αγοραία αξία της, και περισσότερα από τέσσερα στα πέντε μέλη του S&P 500 σημείωσαν άνοδο. Ξεχάστε τις ανησυχίες για τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Επικεντρωθείτε στην υποστήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ προς μια εταιρεία που, όπως ισχυρίζεται, εξακολουθεί να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για την εμπλοκή του πρώην και του νέου διευθύνοντος συμβούλου της με μια γυναίκα φερόμενη ως κατάσκοπο της Κίνας.

Το ερώτημα είναι αν η αντίδραση της αγοράς θα αποδειχθεί μια επική εκδοχή αυτού που οι traders αποκαλούν «dead cat bounce», όταν μια βυθιζόμενη αγορά ανακάμπτει προσωρινά.

Οι traders επικεντρώθηκαν στο βραχυπρόθεσμο μέλλον και βραχυπρόθεσμα όλα είναι καλά.

Η Nvidia επιβεβαιώνει ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια σύμφωνα με «ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης των ΗΠΑ», εξαλείφοντας έναν σημαντικό κίνδυνο για την εταιρεία.

Η εταιρεία δεν θα χρειαστεί να περάσει από την αναστάτωση που συνεπάγεται η απώλεια ενός Διευθύνοντος Συμβούλου που την έχτισε για να εξαρτάται από αυτόν. Οι 60 άμεσοι υφιστάμενοί του, μαζί με την κόρη και τον γαμπρό του, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την κυβέρνηση των ΗΠΑ να προχωρήσει περαιτέρω με σοβαρές έρευνες για το πώς τα τσιπ της Nvidia κατέληξαν στην Κίνα, αφότου ο Λευκός Οίκος άσκησε πιέσεις για την επιστροφή του Χουάνγκ. Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο Εμπορίου εξέδωσε έναν κανόνα κατά τη διάρκεια της «βασιλείας» του Τζένσεν για να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανικά τσιπ σε υπεράκτια κέντρα δεδομένων. Αλλά αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το λόμπινγκ του για να εμποδίσει τους πολιτικούς να παρεμβαίνουν στις πωλήσεις της Nvidia και γιατί το διοικητικό συμβούλιο δεν θα έπρεπε ποτέ να τον είχε αφήσει να φύγει εξαρχής.

Και η Nvidia είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψει τη στρατηγική του Χουάνγκ να λειτουργεί ως τράπεζα για αδύναμους πελάτες, δίνοντας ελπίδα σε όσους εξαρτώνται από την κυκλική χρηματοδότηση. Οι μετοχές της CoreWeave, ενός από τα πιο αδύναμα από αυτά τα «νεοσύνολα», σημείωσαν άνοδο 23% μετά την επιστροφή του, ενώ οι Micron και SK Hynix, προμηθευτές των ακριβών τσιπ μνήμης που χρειάζονται στα κέντρα δεδομένων, σημείωσαν σχεδόν την ίδια άνοδο. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης αλυσίδας εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε κατά διψήφια ποσοστά.

Μακροπρόθεσμα, η απόδοση του Χουάνγκ είναι κακή σε πολλά επίπεδα και δεν εξαλείφει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικά ή η Nvidia ειδικότερα. Χωρίς συγκεκριμένη σειρά:

Εταιρική διακυβέρνηση. Είναι πλέον ο Πρόεδρος Τραμπ ο σκιώδης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia; Αν όχι, θα μπορούσε να είναι. Ο πραγματικός πρόεδρος, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε στους επενδυτές μόλις την περασμένη εβδομάδα ότι ο Χουάνγκ δεν θα επέστρεφε, παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ να τον επαναφέρει. Η Nvidia εξακολουθεί να επιμένει ότι το διοικητικό της συμβούλιο είναι ανεξάρτητο, αλλά είναι προφανές σε όλους ότι ο Χουάνγκ είναι πολύ ισχυρός για να απολυθεί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πραγματικά υπεύθυνος. Η εταιρική διακυβέρνηση και ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia έχουν αποδειχθεί άνευ νοήματος.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι επενδυτές έχουν κουραστεί από τις ατελείωτες απαιτήσεις για νέα χρηματοδότηση για κέντρα δεδομένων, που είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της Nvidia. Περισσότεροι από τους μισούς διαχειριστές κεφαλαίων αναμένουν ότι μια εταιρεία Big Tech θα μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America. Η Nvidia μπορεί να χρηματοδοτήσει τους πελάτες της για να αγοράσουν τα τσιπ της για ένα διάστημα, αλλά χρειάζεται εξωτερικούς επενδυτές που να έχουν πίστη για να προμηθεύσουν τα τρισεκατομμύρια δολάρια που προβλέπονται για κέντρα δεδομένων.

Ανταγωνισμός. Η Nvidia αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από άλλους προμηθευτές τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των AMD , Broadcom και Alphabet, ακόμη και της Amazon. Η παρουσία του ιδιοφυούς ιδρυτή της μπορεί να βοηθήσει την Nvidia να καινοτομήσει, αλλά η εταιρεία σαφώς αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ό,τι στο παρελθόν, πράγμα που σημαίνει τελικά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

Κογκρέσο . Τα «γεράκια» της Κίνας και στα δύο κόμματα είναι πιθανό να συνεχίσουν να πιέζουν για έρευνες εναντίον της Nvidia και του Χουάνγκ. Εάν βρουν κάτι ενοχλητικό, η Nvidia δεν μπορεί πλέον να επιρρίψει την ευθύνη στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της.

Καπιταλισμός . Η Δημοκρατική αριστερά ήδη μισούσε τη Σίλικον Βάλεϊ, αλλά ακόμη και οι κεντρώοι που έχουν εξαντληθεί από τα εταιρικά σκάνδαλα θα έπρεπε να είναι εξοργισμένοι που τόσο προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων, όπως οι σχέσεις του Χουάνγκ με έναν πελάτη και με ένα στέλεχος της Nvidia, μπορούν να παραβλεφθούν. Οι αντίπαλοι του απεριόριστου καπιταλισμού έχουν ένα ισχυρό νέο εργαλείο μάρκετινγκ, και φοράει δερμάτινο μπουφάν.

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