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«Η Ευρώπη είναι ασφαλώς έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία», εφόσον βεβαίως πραγματοποιηθούν συνομιλίες, όπως συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και πρότεινε το Άμπου Ντάμπι ως πιθανή τοποθεσία φιλοξενίας μιας τέτοιας συνάντησης, «με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ». Ο κ. Μερτς καταδίκασε επίσης τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ζήτησε από τη Μόσχα να σταματήσει αμέσως τις «επικίνδυνες προκλήσεις» και διαβεβαίωσε την Πολωνία για τη γερμανική και τη ΝΑΤΟϊκή αλληλεγγύη.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Ευρώπη είναι ασφαλώς έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Άλλωστε, το προσεχές διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου ειρηνευτικές συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να διεξαχθούν και πάλι στο Άμπου Ντάμπι. Ελπίζουμε ότι και η ρωσική πλευρά θα είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει στις συνομιλίες αυτές, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η ειρήνη στην Ουκρανία και η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους», τόνισε ο κ. Μερτς και, αναφερόμενος στις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, έκανε λόγο για «επικίνδυνες προκλήσεις», τις οποίες, όπως τόνισε, πρέπει η Ρωσία να σταματήσει αμέσως. «Η Πολωνία μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη αλληλεγγύη μας και, εφόσον χρειαστεί, το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί φυσικά κάθε εκατοστό εδάφους της Συμμαχίας», δήλωσε ο καγκελάριος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά σε ρωσικό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι «κανείς μας δεν έχει συμφέρον να οδηγηθεί η κατάσταση σε κλιμάκωση στην περιοχή της Βαλτικής». Η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή αυτή έχουν ύψιστη σημασία και, πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, υπογράμμισε.

«Το ΝΑΤΟ δεν απειλεί κανέναν» – Οι αιχμές κατά της Μόσχας

«Το ΝΑΤΟ δεν απειλεί κανέναν», διαβεβαίωσε εμφατικά ο Φρίντριχ Μερτς, με το βλέμμα στον εξοπλισμό των κρατών-μελών του. «Δεν το κάνουμε αυτό για να απειλήσουμε οποιονδήποτε, αλλά για να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την ελευθερία μας, την ασφάλειά μας και την ευημερία μας και στο μέλλον», πρόσθεσε και, ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τη Ρωσία να στέλνει στο διάστημα δορυφόρο με πυρηνική κεφαλή, έκανε λόγο για «σοκαριστική» είδηση, η οποία «καταδεικνύει το επίπεδο κλιμάκωσης για το οποίο είναι διατεθειμένη η Ρωσία» και ζήτησε ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων του ΝΑΤΟ, αλλά και αντιμετώπιση των απειλών από το διάστημα.

Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ αξιολογεί διαρκώς την «αποτροπή και την άμυνα του εδάφους του -στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στο διάστημα» και τόνισε ότι θα διασφαλίζεται «πάντα» η άμυνα «κάθε σπιθαμής» του εδάφους του ΝΑΤΟ – μια δέσμευση, η οποία, όπως είπε, καλύπτει επίσης πιθανές απειλές που προέρχονται από το διάστημα. Ερωτώμενος επίσης σχετικά με τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε σε «επικίνδυνο περιστατικό που προέρχεται από τη Ρωσία και σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία», του οποίου οι λεπτομέρειες ερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Για κάθε τέτοιο περιστατικό όμως, θα δίνουμε περισσότερη υποστήριξη από το ΝΑΤΟ, όχι λιγότερη», τόνισε.

Το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και το μοντέλο συλλογικής άμυνας

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και με τα ζητήματα εγγυήσεων ασφάλειας της χώρας, ο Μαρκ Ρούτε παραδέχθηκε ότι ενόψει μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αντίστοιχες ανησυχίες μπορούν να προκύψουν και να συζητηθούν. Παρέπεμψε μάλιστα στην περίπτωση της ένταξης της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και των επιφυλάξεων της τότε ΕΣΣΔ. «Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί είναι να ασκηθεί πίεση στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιστρέψει στα όρια του 1997 ή να αποφασίζουν για το ΝΑΤΟ κράτη που δεν είναι μέλη του. Αλλά πρώτα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε, για να προσθέσει ότι «όταν κάτι τέτοιο έρθει στο τραπέζι, τότε είναι τα κράτη-μέλη που θα αποφασίσουν ποιος θα γίνει μέλος της Συμμαχίας» και να υπενθυμίσει ότι η ένταξη της Ουκρανίας αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια.

Ο καγκελάριος Μερτς από την πλευρά του χαρακτήρισε λογική τη θέση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ότι, εάν η Ουκρανία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει καν και πρόσθεσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα συνοδεύσουν ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το άρθρο 5 της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού περί συλλογικής άμυνας – όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για όλους μας.

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