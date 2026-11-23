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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται ως γνωστόν στο πλευρό του Τζένσεν Χουάνγκ, ενώ πανηγυρίζει για την επαναφορά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, συγκρίνοντας το σκάνδαλο με τις εξωσυζικές σχέσεις του Τζένσεν με την απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική συγκέντρωση.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ένα meme στο Truth Social και είναι ένα μείγμα της διάσημης στιγμής του Τραμπ με τη φράση “μάχη, μάχη, μάχη” μετά τους πυροβολισμούς στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια και τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν.

Στη φωτογραφία, ο Τζένσεν βρίσκεται στη θέση του Τραμπ, με το πρόσωπο ματωμένο, περιτριγυρισμένος από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, κρατώντας τη γροθιά ψηλά, με ένα κόκκινο σουτιέν στο χέρι του.

Η αμερικανική σημαία που κρέμεται στο φόντο έχει αντικατασταθεί από ένα banner της Nvidia.

Ο Τραμπ σαφώς απολαμβάνει την επιστροφή του Τζένσεν και καυχιέται ότι έπεισε την Nvidia να τον επαναφέρει στην ηγεσία της εταιρίας μετά από ένα σκάνδαλο που συγκλόνισε την εταιρεία και τρόμαξε την χρηματιστηριακή αγορά.

Ο Τραμπ δεν ήταν ποτέ πεπεισμένος ότι ο Τζένσεν έκανε σχέση με μια Κινέζα κατάσκοπο και είπε ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις μπορεί στην πραγματικότητα να τον βοηθήσουν στη μεγάλη του επιστροφή.

Επιπλέον, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το σεξ πουλάει» και η μετοχή της Nvidia έχει αυξηθεί πάνω από 30% αμέσως μετά την επαναφορά του Τζένσεν.

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