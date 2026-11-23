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Η Γάζα έχει μετατραπεί σε «τοξική έρημος», με περισσότερο από το 99% του παλαιστινιακού εδάφους να εμφανίζει ενδείξεις περιβαλλοντικής μόλυνσης από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις, αναφέρει νέα έκθεση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxfam.

Τα βαρέα μέταλλα, τα υπολείμματα εκρηκτικών και ο αμίαντος από κατεστραμμένα κτίρια, οι διοξίνες και οι βιολογικοί ρύποι στον αέρα, το έδαφος και το νερό αποτελούν απειλές για τους Παλαιστίνιους τώρα και ενδεχομένως για τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Αμιντάμπ Μπεχάρ, κατηγορεί το Ισραήλ για «περιβαλλοντικά εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα».

«Η καταστροφή και η μόλυνση της Γάζας έχουν υποβαθμίσει θεμελιωδώς τις περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ασφάλεια και επιβίωση», λέει.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες για γενοκτονία σε μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Διεθνές Δικαστήριο ως αβάσιμες και διαστρεβλωμένες. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα αποτελεί πράξη αυτοάμυνας κατά της Χαμάς σε απάντηση στην θανατηφόρα επίθεση της ομάδας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ότι λαμβάνει μέτρα για τον μετριασμό των ζημιών που προκαλούνται στους αμάχους.

Η Oxfam και το Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (CEOBS) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες, τηλεπισκόπηση, χωρική ανάλυση και άλλα δεδομένα ανοιχτού κώδικα για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους στην πιο ολοκληρωμένη έκθεση μέχρι σήμερα σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από τρία χρόνια ανελέητου σφυροκοπήματος στη Γάζα.

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς πώς τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν στο αδιάκοπο βομβαρδισμό του Ισραήλ, καθώς και τα συντρίμμια από κατεστραμμένα κτίρια και υποδομές, έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τον Φεβρουάριο, ένας ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ δήλωσε ότι περισσότεροι από 200.000 τόνοι εκρηκτικών ρίχτηκαν στη Γάζα σε σχεδόν δύο χρόνια – «το ισοδύναμο της συνολικής ενέργειας περίπου 13 πυρηνικών βομβών τύπου Χιροσίμα».

Πέρυσι, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) εκτίμησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ που κατέστρεψαν σπίτια και υποδομές είχαν δημιουργήσει περισσότερους από 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών σε όλη την επικράτεια, με περίπου το 15% να ενέχει ενδεχομένως υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από επικίνδυνα υλικά.

«Θα υπάρξουν χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία που θα είναι μακροπρόθεσμες, επειδή πολλοί από αυτούς τους ρύπους είναι επίμονοι στο περιβάλλον», δήλωσε στο BBC ο συντάκτης της έκθεσης της Oxfam, Λάμα Αμπντούλ Σαμάντ.

Λέει ότι τώρα και στο μέλλον οι κάτοικοι της Γάζας είναι πιθανό να υποφέρουν από αυξημένες αναπνευστικές παθήσεις, καρκίνους, βλάβες οργάνων και αύξηση των γενετικών ανωμαλιών και των θνησιγενειών.

Με όλες τις έξι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη Γάζα να βρίσκονται εκτός λειτουργίας, τα ακατέργαστα λύματα καταλήγουν αυτή τη στιγμή στα υπόγεια ύδατα και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι επιπτώσεις στην υγεία έχουν επιδεινωθεί πρόσφατα από τις έντονες χειμερινές καταιγίδες που προκαλούν την ανάμειξη του βρόχινου νερού με τα λύματα και τη ροή του μέσα από δρόμους και χώρους για σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένους.

Οι τύποι και τα επίπεδα μόλυνσης συχνά δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν, επειδή τα εργαστήρια της Γάζας έχουν καταστραφεί και υπάρχουν ισραηλινοί περιορισμοί στην είσοδο εξειδικευμένου εξοπλισμού δοκιμών και επιστημόνων.

Το UNEP ανέφερε ότι ανησυχίες για την ασφάλεια εμπόδισαν επίσης το εξειδικευμένο προσωπικό του να ταξιδέψει προηγουμένως στη Γάζα.

Η έκθεση της Oxfam ζητά τη διεξαγωγή πλήρους, ανεξάρτητης περιβαλλοντικής αξιολόγησης στη Γάζα για τον εντοπισμό κινδύνων μόλυνσης πριν από τον καθαρισμό. Αναφέρει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των εργαζομένων που εμπλέκονται.

Ήδη, οι γιατροί στη Γάζα έχουν αναφέρει αυξημένα κρούσματα οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλούνται από τη σκόνη και τη ρύπανση από κατεστραμμένα κτίρια και από εκτοπισμένους που καίνε πλαστικά, κουρέλια και χαρτόνια για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν φαγητό. Οι γαστρεντερικές παθήσεις συνδέονται με το μη ασφαλές νερό και την κακή υγιεινή.

Ένας Παλαιστίνιος δερματολόγος, ο Δρ. Αλάα Αμπού Χατζάρ, δήλωσε στο BBC ότι έχει δει πενταπλάσια αύξηση των χρόνιων δερματικών παθήσεων από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντάς την στην περιβαλλοντική ρύπανση και στις υπερπλήρεις, ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης σε σκηνές και καταυλισμούς εκτοπισμένων.

«Υπάρχουν τρωκτικά, σκουπίδια και λύματα που έχουν εξαπλωθεί στους δρόμους», λέει. «Δυστυχώς, η ηλικιακή ομάδα που επηρεάζεται περισσότερο είναι τα παιδιά».

Οι αγρότες και όσοι εργάζονται στην αλιεία λένε ότι η ρύπανση του εδάφους και της θάλασσας σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να παράγουν ασφαλή τρόφιμα.

«Τα λύματα απορρίπτονται στη θάλασσα χωρίς επεξεργασία και αυτή είναι μια μεγάλη καταστροφή», παραπονιέται ο ψαράς Αμπού αλ-Αμπέντ Σουλτάν. «Υπάρχουν επίσης ερείπια από κατεστραμμένα σπίτια που πετιούνται στη θάλασσα. Όταν κατεβάζουμε τα δίχτυα μας, μαζεύουμε ερείπια και σκουπίδια. Αυτό βλάπτει το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα ψάρια επηρεάζονται, όπως και οι ψαράδες».

Τουλάχιστον 74.746 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν άθλιες.

Το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο για την μεγάλης κλίμακας ανοικοδόμηση της Γάζας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων. Τον Ιούλιο, η Χαμάς αποδέχτηκε ένα σχέδιο που υπέβαλε το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την παράδοση των όπλων της με αντάλλαγμα την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι η πρόταση ήταν ανεπαρκής.

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