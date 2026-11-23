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Τη δική της εκδοχή για την αστυνομική καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού και τη σύλληψή της παρουσιάζει η 50χρονη οδηγός, η οποία νοσηλεύεται στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Η ίδια αρνείται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, απορρίπτει τις αναφορές περί υπερβολικής ταχύτητας και υποστηρίζει ότι δεν έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Μιλώντας στο Mega, περισσότερο από δύο 24ωρα μετά το περιστατικό, αναφέρθηκε στο ιστορικό της υγείας της, τονίζοντας ότι δεν έχει χρειαστεί ποτέ στο παρελθόν ψυχιατρική περίθαλψη. «Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα», είπε.

Αμφισβητώντας τις αναφορές για τον τρόπο οδήγησής της, η 50χρονη δήλωσε: «Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνια οδηγός και έμπειρη οδηγός».

Από την ακινητοποίηση του οχήματος στη σύλληψη

Στο επίκεντρο της περιγραφής της βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι αστυνομικοί την απομάκρυναν από το αυτοκίνητο. Η ίδια έκανε λόγο για βίαιη επέμβαση και υποστήριξε ότι ζήτησε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, αλλά το αίτημά της δεν έγινε δεκτό.

«Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστή και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. Πώς θα μπορούσα να έχω χτυπήσει εγώ κάποιον και να έχω παρασύρει κάποιον από τη στιγμή που εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ο μόνος τρόπος με τον οποίο με έβγαλαν ήταν σπάζοντας το τζάμι. Διά της βίας με τράβηξαν έξω. Είναι τα χέρια όλο μώλωπες και πρηξίματα. Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι σε σχέση με εμένα από τη στιγμή που μου μπλόκαραν το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να προχωρήσω και μετά αμέσως μέσω της βίας μου έσπασαν το τζάμι, που είναι σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», είπε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα συνέβησαν μετά την ακινητοποίηση του οχήματός της: «Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο».

Έπειτα από την ιατρική αξιολόγησή της, και καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στο Δρομοκαΐτειο, η 50χρονη οδηγήθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του «Ευαγγελισμού», όπου εξακολουθεί να βρίσκεται.

«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν τη στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα», πρόσθεσε η 50χρονη. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι αντιλήφθηκε την καταδίωξη όταν είχε ήδη φτάσει στη λεωφόρο Συγγρού: «Ήμουν στη Δάφνη όπου διενεργούνταν εξετάσεις γλωσσομάθειας και μιλούσα στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα μέσα στο αυτοκίνητό μου. Έφυγα μετά από τη Δάφνη και πήγα προς τη Συγγρού. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άρχισαν να με κυνηγάνε».

Τέλος, αναφέρθηκε στις σπουδές και την επαγγελματική της κατάρτιση, σημειώνοντας: «Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ΑΣΕΠ ο τίτλος που έχω. Είμαι ιεραρχικά ανώτερη γενικά, και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί απείθεια».

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