Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη οδηγός έπειτα από καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Η γυναίκα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην πλατφόρμα TikTok.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, η οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο σε δρόμο πολύ κοντά στη λεωφόρο Συγγρού.

Οι αστυνομικοί της έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνη όμως δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και τελικά ακινητοποιήθηκε επί της λεωφόρου Συγγρού.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να ανοίξουν την πόρτα του αυτοκινήτου, διαπίστωσαν ότι η οδηγός είχε κλειδώσει τις πόρτες και ζητούσε να έρθει ο δικηγόρος της στο σημείο.

Κάποια στιγμή άνοιξε τις πόρτες και συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης:

Χάος στο Πέραμα από σπασμένο αγωγό αποχέτευσης – Με bypass σώθηκαν τα σπίτια από το να γεμίσουν βοθρολύματα

Κολωνάκι: Οσμή αερίου προκάλεσε συναγερμό και διακοπή κυκλοφορίας

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ, τα ξημερώματα, στην Πάτρα