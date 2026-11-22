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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξάνθου, στο Κολωνάκι, προχώρησαν σήμερα οι Αρχές, λόγω έντονης οσμής αερίου σε κατάστημα.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της οδού Ξανθού από το ύψος της οδού Σπευσίππου.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική, έκανε τους απαραίτητους ελέγχους, δεν διαπίστωσε κάποια διαρροή και μετά από λίγο άνοιξε ο δρόμος.

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