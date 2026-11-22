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Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα, με τις νεφώσεις να αυξάνονται από το απόγευμα της Κυριακής (22/11) και να φέρνουν τοπικές βροχές, κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo, η μεταβολή θα γίνει πιο έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Το κρύο θα παραμείνει αισθητό, με τον υδράργυρο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα και τις ελάχιστες θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η Κυριακή θα ξεκινήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με διαστήματα αυξημένων νεφώσεων. Ωστόσο, από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα δυτικά και τα βόρεια, όπου αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά.

Η νέα αυτή μεταβολή οφείλεται στην προσέγγιση συστήματος κακοκαιρίας από τα βόρεια Βαλκάνια, το οποίο αναμένεται να επαναφέρει το καιρικό μοτίβο τύπου «Π».

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 5 μποφόρ, ενώ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα σε ορισμένες περιοχές, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 4-5 μποφόρ, παρουσιάζοντας περαιτέρω ενίσχυση προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς να προβλέπονται σημαντικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί, εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

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