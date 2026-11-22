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Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές φόρων, που αποκαλύφθηκε μετά την επιχείρηση των διωκτικών Αρχών. Οι απολογίες των συνολικά 15 συλληφθέντων, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το Αγρίνιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οκτώ από τις 15 συλλήψεις, ενώ σημαντικό μέρος των κατηγορουμένων προέρχεται από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Η υπόθεση της αποκαλούμενης «σπείρας του Αγρινίου» αφορά ένα φερόμενο οργανωμένο δίκτυο εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-βιτρινών και παράνομων επιστροφών φόρων, με καταλογισμένους φόρους ύψους 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές περίπου 4,8 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η φερόμενη εμπλοκή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων και τεσσάρων λογιστών, καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται στις εικονικές συναλλαγές, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκαν και αναλήφθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η γεωγραφική διάσταση της υπόθεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Αγρίνιο και η ευρύτερη περιοχή αποτέλεσαν βασικό πεδίο της αστυνομικής επιχείρησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε γειτονικές περιοχές, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκομένους φέρονται να έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα στην Αιτωλοακαρνανία.

Το γεγονός αυτό στρέφει το ενδιαφέρον στον ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτιζαν οι τοπικές επαγγελματικές και οικονομικές διασυνδέσεις στη λειτουργία του κυκλώματος. Παραμένει, πάντως, αντικείμενο της δικαστικής έρευνας εάν στην περιοχή βρισκόταν το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης ή εάν αποτελούσε έναν από τους βασικούς κόμβους δραστηριότητάς της.

Οι οκτώ εταιρείες και ο μηχανισμός των εικονικών συναλλαγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το φερόμενο κύκλωμα αξιοποιούσε οκτώ εταιρείες, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και υποβάλλονταν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

Στον μηχανισμό φέρονται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν αντίστοιχη πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για παράνομες επιστροφές φόρων, ενώ η συνολική υπόθεση συνδέεται με φορολογικές παραβάσεις ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου.

Η έρευνα επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιοι είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών, ποιοι διαχειρίζονταν τις συναλλαγές και ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των χρημάτων.

Ο ρόλος των τραπεζικών στελεχών και οι αμοιβές των 100.000 ευρώ

Μία από τις σοβαρότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τη φερόμενη συμμετοχή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τα συγκεκριμένα στελέχη φέρονται να διευκόλυναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών που συνδέονταν με τις παράνομες επιστροφές φόρων.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αμοιβές για τη διευκόλυνση ορισμένων αναλήψεων φέρονται να ξεπερνούσαν ακόμη και τις 100.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

Η εμπλοκή τραπεζικών στελεχών αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης διερεύνησης, καθώς ανακύπτουν ερωτήματα για τους εσωτερικούς ελέγχους, τις διαδικασίες ανάληψης μεγάλων ποσών και την τήρηση των προβλεπόμενων μηχανισμών εποπτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος της ΑΑΔΕ (ΔΕΟΣ) συνεργάστηκε με τον εσωτερικό έλεγχο της εμπλεκόμενης τράπεζας, προκειμένου να διερευνηθούν οι επίμαχες συναλλαγές.

Τι υποστηρίζει κατηγορούμενη λογίστρια

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν και όσα έχουν γίνει γνωστά για τους ισχυρισμούς μίας από τις κατηγορούμενες λογίστριες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων», η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι της είχε προταθεί αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε φορολογική δήλωση, ενώ ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την έγκρισή της κωδικοί πρόσβασης συνεργάτη της.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπόθεσης που διερευνάται και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Οι απολογίες της Δευτέρας και της Τρίτης

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη δικαστική φάση, με τις απολογίες των κατηγορουμένων στις 23 και 24 Νοεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωσή τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τη διαδρομή των χρημάτων, τη λειτουργία των εταιρειών και την ενδεχόμενη συμμετοχή πρόσθετων προσώπων.

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