Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Περαστικός εντόπισε το μεσημέρι του Σαββάτου σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση σε βραχώδη περιοχή στην περιοχή του Μπάλου στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο άνθρωπος ειδοποίησε απευθείας τις αρχές και αστυνομικοί από την Κίσαμο έσπευσαν στο σημείο.

Λόγω της κατάστασης της σορού, κατέστη αδύνατον να αναγνωριστούν χαρακτηριστικά του ατόμου.

Η υπόθεση ερευνάται και την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Κισσάμου.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε στα διόδια στην περιφερειακή Υμηττού – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Σύλληψη 33χρονου και 51χρονου που είχαν ρημάξει σπίτια στη Δυτική Αττική κλέβοντας χαλκοσωλήνες

Χανιά: Φυλάκιση 41 μηνών χωρίς αναστολή σε μεθυσμένο οδηγό που προκάλεσε τροχαίο και πήγε να διαφύγει