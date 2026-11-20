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Με αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ σε πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.

«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto VI δώρο από τον παππού και την γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μία παραπάνω δυνατότητα να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», αναφέρει αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε παραπάνω από 2 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν 1 εκατ. περισσότεροι από πέρυσι», συνέχισε.

«Στο τέλος του Νοεμβρίου η ίδια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συμπολίτες μας με αναπηρία», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι «ξέρω καλά ότι τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».

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