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Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική του έδρα ο ανεξάρτητος Βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, καθώς αναμένεται το επόμενο διάστημα να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Ψυχογιός είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Γιώργος Ψυχογιός έκανε γνωστή την παραίτησή του με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η ανάρτηση-δήλωση του Γ. Ψυχογιού

Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή.

Μια θέση, στην οποία έδωσα καθημερινή μάχη για όλα τα ζητήματα και τις κοινωνικές ομάδες.

Ο αγώνας, όμως συνεχίζεται, όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη.

Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες για την εμπιστοσύνη τους, τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συνεργάτιδες για όλα όσα καταφέραμε, τους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια και, βέβαια, την οικογένειά μου, που αποτελεί σταθερό στήριγμα και έμπνευση στα δύσκολα.

Είναι μέρες του Πολυτεχνείου, που μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για έναν κόσμο που αξίζουμε, για μια νέα μεταπολίτευση, πάνω στα οράματα των νέων της εποχής.

Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος!

Καλούς μας αγώνες!»

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