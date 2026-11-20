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Με επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ άρχισε την περιοδεία του στα Καμένα Βούρλα ο Αντώνης Σαμαράς, όπου και συναντήθηκε με αγρότες, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιφέρεια της χώρας.

Η κριτική του πρώην πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε στην κυβέρνηση, καθώς η «μπάλα πήρε» και την ΕΕ, με τον Α. Σαμαρά να προειδοποιεί ότι «αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος, θα υποφέρει η Ελλάδα». Από εκεί και πέρα, ο Μεσσήνιος πολιτικός συνέδεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, λέγοντας ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ» και υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ έκανε λόγο και για ελλείψεις στους ελέγχους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλό κόστος της ενέργειας και των φυτοφαρμάκων, χαρακτηρίζοντας την επιβάρυνση για τους παραγωγούς «ασήκωτη». «Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του απευθύνεται τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ έκανε λόγο για «καρτελοποίηση των τιμών», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα αγροτικά προϊόντα.

Όσον αφορά στην ελληνική κτηνοτροφία, ο Α. Σαμαράς εξέφρασε έντονη ανησυχία για το μέλλον της εγχώριας παραγωγής. «Δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δεν υπάρχουν πια ζώα. Δεν θα υπάρχει γάλα και κρέας όπως το ξέραμε», ανέφερε, περιγράφοντας τις συνέπειες που, κατά την εκτίμησή του, θα έχουν τα προβλήματα του κλάδου και υποστήριξε ότι η κατάσταση στην ύπαιθρο έχει φτάσει σε οριακό σημείο, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

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