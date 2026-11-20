Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σχεδόν 35.000 άνθρωποι υφίστανται εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε χρόνο στην Ελλάδα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 100 περιστατικά ημερησίως. Από αυτούς 12000 καταλήγουν και 14.000 επιβιώνουν με σοβαρότατες αναπηρίες. Τα στοιχεία σοκ παρουσιάστηκαν στο 2ο Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών (Hellenic Stroke School Plus – HSS+), το οποίο ολοκληρώνεται στην Αθήνα. Στο συνέδριο αναλύθηκαν όλες οι σύγχρονες επεμβατικές θεραπείες που μπορούν να σώσουν ζωές και να μειώσουν σημαντικά τις αναπηρίες που προκαλεί το εγκεφαλικό βρέθηκαν.

Το 2ο Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών (HSS+) πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα, με διοργανώτρια την Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος και υπό την αιγίδα κορυφαίων επιστημονικών φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 300 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και γνώσεις γύρω από τις πλέον σύγχρονες θεραπείες των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που επιτρέπουν στους εξειδικευμένους νευροακτινολόγους να αφαιρούν θρόμβους από εγκεφαλικές αρτηρίες, να αντιμετωπίζουν ανευρύσματα και να πραγματοποιούν σύνθετες ενδαγγειακές επεμβάσεις χωρίς να απαιτείται κρανιοτομή. Με τη βοήθεια λεπτών καθετήρων που προωθούνται μέσα στα αιμοφόρα αγγεία και υπό συνεχή απεικονιστικό έλεγχο, οι γιατροί μπορούν να αποκαταστήσουν τη ροή του αίματος ή να αποκλείσουν επικίνδυνα ανευρύσματα, προσφέροντας νέες προοπτικές στους ασθενείς.

Η θεραπεία που σώζει ζωές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μηχανική θρομβεκτομή, μια θεραπεία που εφαρμόζεται σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό λόγω απόφραξης μεγάλων αρτηριών. Όταν πραγματοποιείται έγκαιρα και σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, η μέθοδος μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρής αναπηρίας και να αυξήσει τις πιθανότητες επιστροφής σε μια ανεξάρτητη καθημερινότητα. Όπως επισημαίνει ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχιος Αρχοντάκης, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Εμβολισμών ΚΝΣ του ΓΝΑ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο ΕΕΣ, η πραγματική επιτυχία μιας θεραπείας μετριέται από το αν ο ασθενής θα μπορέσει να ξαναμιλήσει, να περπατήσει και να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Τα στοιχεία για το εγκεφαλικό στη χώρα παραμένουν ιδιαίτερα ανησυχητικά:

Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως από εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα.

Παράλληλα, περίπου 14.000 ασθενείς κάθε χρόνο ζουν με σοβαρές αναπηρίες, αντιμετωπίζοντας κινητικά, γνωστικά ή επικοινωνιακά προβλήματα που επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητά τους.

Κλειδί η ταχύτατη πρόσβαση στις εξειδικευμένες κλινικές του ΕΣΥ

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιστημονική γνώση και η τεχνογνωσία υπάρχουν ήδη στη χώρα, ωστόσο η αποτελεσματικότητα των θεραπειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα πρόσβασης του ασθενούς στα εξειδικευμένα κέντρα. Ο καθηγητής Ακτινολογίας – Νευροακτινολογίας του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Παπαναγιώτου τονίζει ότι η Πολιτεία καλείται να στηρίξει έμπρακτα τις εξειδικευμένες ομάδες, να ενισχύσει τις δομές και να οργανώσει καλύτερα το σύστημα διακομιδών, ώστε περισσότεροι ασθενείς να μπορούν να ωφεληθούν από τις σωτήριες αυτές παρεμβάσεις.

Βασικός στόχος του Ελληνικού Σχολείου Εγκεφαλικών είναι η μεταφορά της πολύτιμης κλινικής εμπειρίας στους νεότερους επιστήμονες μέσα από την ανάλυση πραγματικών περιστατικών, τη διαχείριση επιπλοκών και τη λήψη κρίσιμων θεραπευτικών αποφάσεων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος και του HSS+, Αντώνης Τσάνης, υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε απεικονιστικό εύρημα βρίσκεται ένας άνθρωπος, η προσωπικότητα και η ποιότητα ζωής του οποίου πρέπει να προστατευθούν. Όπως ανέφερε, στον αγώνα κατά του εγκεφαλικού δεν σώζεται μόνο εγκεφαλικός ιστός, αλλά και οι ικανότητες, οι δεξιότητες και η καθημερινότητα των ασθενών.

Διαβάστε επίσης:

Ατοπική δερματίτιδα: Στο επίκεντρο της παιδιατρικής κοινότητας η ασφάλεια των συστατικών και η προστασία του δερματικού φραγμού

Συναγερμός από τους επιστήμονες: Μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ο εθισμός στο Διαδίκτυο

Αλτσχάιμερ: Νέα εξέταση αίματος για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου διαθέσιμη πλέον στην Ελλάδα