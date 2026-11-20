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Τις νεότερες επιστημονικές κατευθύνσεις για την καθημερινή διαχείριση του ατοπικού δέρματος, με έμφαση στη σύνθεση των δερμοκαλλυντικών προϊόντων και την αποφυγή επιβαρυντικών παραγόντων, ανέδειξε επιστημονική διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (13–15 Νοεμβρίου 2026).

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, η οποία τελούσε υπό την προεδρία του Καθηγητή Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Επικεφαλής του Τομέα Εφηβικής Υγείας της UNESCO, Γεωργίου Π. Χρούσου, ήταν η Παρασκευή Ξεπαπαδάκη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αλλεργιολογίας στη Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ.

Η ομιλία είχε τίτλο «Ατοπική Δερματίτιδα: Από τον Δερματικό Φραγμό στην Ολιστική Φροντίδα – Η Σημασία της Ασφάλειας των Συστατικών και των Εκθέσεων» και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της InterMed.

Η ευαλωτότητα της παιδικής ηλικίας και οι βασικοί κανόνες φροντίδας

Η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί μια χρόνια, υποτροπιάζουσα φλεγμονώδη δερματοπάθεια, η οποία εκδηλώνεται κυρίως στη βρεφική και παιδική ηλικία -χωρίς να αποκλείεται η συνέχισή της στην ενήλικη ζωή- προκαλώντας έντονη ξηρότητα, κνησμό και διαταραχή του επιδερμιδικού φραγμού.

Όπως τόνισε η κ. Ξεπαπαδάκη, τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι διανύουν κρίσιμα αναπτυξιακά στάδια, γεγονός που καθιστά τον οργανισμό και το δέρμα τους ιδιαίτερα ευάλωτα σε εξωγενείς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, η σωστή καθημερινή ρουτίνα αποτελεί βασικό πυλώνα πρόληψης και ανακούφισης. Οι επιστημονικές συστάσεις εστιάζουν στα εξής:

Σύντομο μπάνιο: Χρήση χλιαρού νερού χωρίς σφουγγάρι και απαλό, ταμποναριστό στέγνωμα της επιδερμίδας.

Χρήση χλιαρού νερού χωρίς σφουγγάρι και απαλό, ταμποναριστό στέγνωμα της επιδερμίδας. Ήπιος καθαρισμός: Αποφυγή προϊόντων που περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες όπως το SLS ή συνθετικά αρώματα, ώστε να μην διαταράσσεται περαιτέρω ο δερματικός φραγμός.

Αποφυγή προϊόντων που περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες όπως το SLS ή συνθετικά αρώματα, ώστε να μην διαταράσσεται περαιτέρω ο δερματικός φραγμός. Άμεση ενυδάτωση: Εφαρμογή μαλακτικών προϊόντων αμέσως μετά το μπάνιο, προσαρμοσμένων στην εποχή και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, με συνδυασμό υγροσκοπικών, μαλακτικών και αποφρακτικών παραγόντων.

Ενδοκρινικοί διαταράκτες και μινιμαλισμός στις συνθέσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη διάλεξη στον ρόλο των ενδοκρινικών διαταρακτών – χημικών ουσιών που ενδέχεται να ανιχνεύονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και να παρεμβαίνουν στη φυσιολογική ορμονική λειτουργία και ανάπτυξη των παιδιών. Οι ειδικοί υπογράμμισαν την ανάγκη για «μινιμαλισμό» στη φαρμακοτεχνική ανάπτυξη, δηλαδή τον περιορισμό των περιττών προσθέτων και τον αποκλεισμό συστατικών με αμφιλεγόμενο προφίλ ασφαλείας.

Σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία βασίζεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων σειρών φροντίδας, όπως η νέα σειρά euderma DERMATOPIA της InterMed, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της επιστημονικής συζήτησης. Σχεδιασμένη με γνώμονα την υψηλή ανεκτικότητα του ευαίσθητου δέρματος, η σειρά εστιάζει στον ήπιο καθαρισμό, την εντατική ενυδάτωση και την αποκατάσταση του επιδερμιδικού φραγμού, αξιοποιώντας συστατικά όπως η κολλοειδής βρώμη, τα απαραίτητα λιπαρά οξέα Ω3 και Ω6, φυτικά εκχυλίσματα και βιταμίνες για τη μείωση της ξηρότητας και την προστασία της επιδερμίδας.

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