Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κάτω από το βάρος των σκανδάλων που ταλανίζουν όλο το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση και προκειμένου να σταματήσουν οι συζητήσεις γύρω από τις απευθείας αναθέσεις που είχαν δοθεί στις αδελφές Λιάκου, το Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε από τον υφυπουργό να δώσει εξηγήσεις για όσα αφορούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Έτσι, χθες το βράδυ, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, σε δήλωσή του, μίλησε για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής του στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης», επισημαίνοντας ότι αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή του.

«Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις.

Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων.

Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων. Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν.

Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

Νέα νευρικότητα στο Μαξίμου μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη

Η υπόθεση Λιάκου προκάλεσε νέα νευρικότητα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς πρόκειται για το δεύτερο «κρούσμα» μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη και μάλιστα με διαφορετικό βάρος. Στην πρώτη περίπτωση βάρυνε το ηθικό σκέλος, ενώ στην περίπτωση του νέου υφυπουργού Εσωτερικών το ζήτημα είναι πιο σύνθετο και συνδέεται με σειρά απευθείας αναθέσεων όχι στη μία, αλλά και στις δύο αδελφές του από δήμους, και μάλιστα με ποσά ουκ ευκαταφρόνητα.

Η κυβέρνηση, διά του κ. Μαρινάκη, κάλυψε πλήρως τον υφυπουργό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ενώ ο ίδιος ο κ. Λιάκος, σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η αδελφή του εργάζεται ως λογίστρια από το 2008, ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνέταιροι ή μέτοχοι σε οποιαδήποτε εταιρεία και ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει καμία επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.

Ακολούθησε η αποκάλυψη ότι η οικονομική εισαγγελέας διεξάγει έρευνα από το 2025 για την πρώτη αδελφή του υφυπουργού, την Ελένη Λιάκου, η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο και φέρεται να έλαβε περίπου 1,1 εκατ. ευρώ από συμβάσεις της περιόδου 2020–2026.

Προ διημέρου, η ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι και η δεύτερη αδελφή του, η Ι. Λιάκου, είχε λάβει απευθείας αναθέσεις ύψους 256.694 ευρώ από το 2019 έως σήμερα, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι, την περίοδο πριν ο Β. Λιάκος ορκιστεί υφυπουργός Εσωτερικών, η αδελφή του υπήρξε επιστημονική συνεργάτιδά του στη Βουλή.

Κάτι που δεν διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι θα μεταφέρει «το συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο ήταν βουλευτής».

Οι δύο απόψεις στο κυβερνητικό επιτελείο για την παραμονή του

Παρ’ ότι το κλίμα για τον νέο υφυπουργό είναι βαρύ, με συναδέλφους του να διερωτώνται γιατί δεν ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου για τις απευθείας αναθέσεις των δύο αδελφών του πριν από την υπουργοποίησή του, πολύ περισσότερο που ο πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία καυτηριάζει το σύστημα των απευθείας αναθέσεων από δήμους, η υπόθεση προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στο κυβερνητικό επιτελείο, που κλήθηκε να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της παραμονής του ή όχι στο κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν δύο απόψεις.

Η πρώτη ήταν ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί, καθώς, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δίνει μάχη για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ζήτημα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, δεν μπορεί ο υφυπουργός Εσωτερικών, με αρμοδιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να βαρύνεται με τέτοια σκιά, διότι προσφέρεται νέο έδαφος στην αντιπολίτευση για πυρά κατά της κυβέρνησης.

Η δεύτερη, που ήταν μάλιστα πιο ισχυρή, ήταν ότι θα είναι πολιτικά βαρύ να υπάρξει δεύτερος «αποκεφαλισμός» μέσα σε λίγες μόνο μέρες και ότι, από τη στιγμή που δεν αποδεικνύεται από πουθενά προσωπική του εμπλοκή στις απευθείας αναθέσεις, καλύτερα… να το πάρει το ποτάμι.

Δυσαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και η αιχμή Πέτσα

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, εκτός από νευρικότητα, υπήρχε και δυσαρέσκεια, τουλάχιστον από κάποιους που θεωρούσαν ότι διέθεταν τις προϋποθέσεις να πάρουν το πόστο.

Είναι ενδεικτική η χθεσινή δήλωση του πρώην υπουργού Στ. Πέτσα, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ ότι «έχουμε πάγκο όμως (…) Όταν υπάρχουν λάθη αυτά αναγνωρίζονται ώστε να διορθωθεί η τακτική μέσα στο παιχνίδι», συμφωνώντας ότι πρόκειται για φάουλ του υφυπουργού Εσωτερικών.

Η εντολή για εξηγήσεις και το αυστηρό μήνυμα του Μαξίμου

Χθες το απόγευμα, το Μέγαρο Μαξίμου τού έδωσε «εντολή» να βγει μπροστά και να δώσει νέες εξηγήσεις.

Παράλληλα, από το πρωθυπουργικό γραφείο εστάλη το μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτό, το διάστημα που είναι υφυπουργός Εσωτερικών και έχει μάλιστα στην επίβλεψή του την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να συνεχίσουν τα μέλη της οικογένειάς του να παίρνουν δουλειές από τους δήμους και εν γένει το Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σι κερδίζει εντυπώσεις, ο Πούτιν νομιμοποίηση και ο Τραμπ φωτογραφίες – Η οργή για τα δισ. των «προθύμων» στην Ουκρανία και η διπλωματική αντεπίθεση της Ευρώπης

Από τις απευθείας αναθέσεις στην «ανθρωποφαγία»: Ο Λιάκος επικαλείται «πολιτική εξόντωση» μετά τις αποκαλύψεις για τις αδερφές του

Metron Analysis: Μικρή φθορά για τη ΝΔ, οριακά κέρδη για ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ – Ενισχύεται η προοπτική κυβερνήσεων συνεργασίας