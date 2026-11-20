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Μια άλλη προσέγγιση στον μύθο του Ηρακλή επιχειρείται στο Θέατρο Ακροπόλ με την παράσταση «Ηρακλής: Ένας ήρωας γεννιέται». Ένα πρωτότυπο έργο της Πένυς Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου και με ολοκαίνουργια τραγούδια του Νίκου Κυπουργού, γραμμένα ειδικά για την παράσταση.

Ο διαχρονικός μύθος του Ηρακλή ζωντανεύει μέσα από μια μεγάλη θεατρική παραγωγή με 12μελή θίασο.

Ο μύθος που νίκησε τον χρόνο επιστρέφει όχι ως απλή αναπαράσταση των δώδεκα άθλων, αλλά ως ταξίδι του ανθρώπου μέσα από τον φόβο και το άγνωστο προς την πίστη και τη γνώση, σε μια παράσταση για όλη την οικογένεια με χιούμορ, σύγχρονη γλώσσα και ευφάνταστο σκηνικό θέαμα.

Η ιστορία. Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του Μεγάρα. Εκείνη ονειρεύεται να γίνει σύζυγος ενός ήρωα. Η Ήρα, όμως, φυτεύει ύπουλα στο μυαλό της την αμφιβολία: είναι στ’ αλήθεια ήρωας αυτός που διαθέτει μόνο σωματική δύναμη, χωρίς τις άλλες αρετές;

Για να ανακαλύψει ποιες είναι αυτές οι αρετές και να κερδίσει το «ναι» της Μεγάρας, ο Ηρακλής ζητά απάντηση από το Μαντείο των Δελφών. Το μαντείο τον στέλνει στον πονηρό Ευρυσθέα, δασκαλεμένο από την Ήρα να κάνει την πορεία των άθλων θανατηφόρα σε κάθε του βήμα. Παλεύει με τέρατα, στοιχειά και γίγαντες στον κόσμο της αρχαίας περιπέτειας αλλά με κάθε νίκη κερδίζει και μια αρετή, όπως:

Θάρρος στο Λιοντάρι της Νεμέας. Συνεργασία στη Λερναία Ύδρα. Υπομονή στο Ελάφι της Άρτεμης. Επινοητικότητα στους Στάβλους του Αυγεία. Διπλωματία στη χώρα των Αμαζόνων. Ευστροφία στα Μήλα των Εσπερίδων…

Όταν επιστρέφει, ο Ηρακλής δεν έχει εκτελέσει μόνο δώδεκα άθλους. Έχει κερδίσει δώδεκα δεξιότητες που τον κάνουν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Και κάθε ολοκληρωμένος άνθρωπος… είναι ήρωας.

Παίζουν: Ίαν Στρατής, Δημήτρης Μακαλιάς, Αντιγόνη Ψυχράμη,

Ράνια Αθανασοπούλου, Γιάννης Γιαννούλης, Γιάννης Μπισμπικόπουλος,

Μιχάλης Κουτσκουδής, Δημήτρης Γαλανάκης, Θησέας Μαρκόπουλος,

Ρωξάνη Καρφή, Ελένη Τσιναρέλη, Γεωργία Αμοργιαννιώτη

INFO

Στίχοι τραγουδιών: Τζούλια Διαμαντοπούλου. Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης. Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου. Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά. Σχεδιασμός φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου. Video Art: Βικτώρια Βελλοπούλου. Κίνηση – Χορογραφίες: Πάρης Μαντόπουλος



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