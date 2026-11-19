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Σε τροχιά προετοιμασίας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα του βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς, με τη Θεσσαλονίκη να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους σχεδιασμούς του.
Η επικείμενη επίσκεψή του στην πόλη συνοδεύεται από έντονες παρασκηνιακές διεργασίες, επαφές με πρόσωπα από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και συζητήσεις για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το Voria.gr, έχουν ήδη ξεχωρίσει πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα, με την Ηρώ Ορφανού, κόρη του πρώην υπουργού Γιώργου Ορφανού, να βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες που συζητούνται.
Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ονόματα όπως ο Κώστας Ανεστίδης, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Κώστας Κιλτίδης και η Βούλα Πατουλίδου, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι δύο πρώην ενεργά στελέχη της ΝΔ έχουν αναλάβει οργανωτικό ρόλο στις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης.
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