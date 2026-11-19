Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε νοσοκομείο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη 19-11-2026, ένας 27χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόκλαδα.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου Κρήτης. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.
Ο 27χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ενώ λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.
Διαβάστε επίσης:
Χριστίνα Βακάκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε την κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo – Νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα
Δίκη για τα Τέμπη: «Βλέπαμε τη φωτιά να έρχεται» – Πώς περιέγραψαν τη σύγκρουση οι επιζώντες
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον Λευκό Πύργο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.