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Σε νοσοκομείο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη 19-11-2026, ένας 27χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόκλαδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου Κρήτης. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.

Ο 27χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ενώ λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.

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