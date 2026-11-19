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Νεκρός είναι ο 21χρονος άνδρας που έπεσε το πρωί από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.35 όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο εν λόγω άνδρας έπεσε στο κενό. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε με πολλαπλά τραύματα και τον μετέφερε εν ζωή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγο αργότερα.

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