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Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά μετέφερε ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος κ. Ανδρέας Στρατής που παρακολουθεί τον ηθοποιό ο οποίος νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

«Έχουμε μία ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση όσον αφορά το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλό του, αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, έχουμε μια στασιμότητα» ανέφερε αρχικά.

«Αυτό σημαίνει πως ο εγκέφαλός του παραμένει ακόμα ανενεργός. Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν. Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του. Δεν είναι σύμμαχος η ηλικία του» πρόσθεσε.

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