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10.11.2026 14:56

Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Είναι υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση» λέει ο γιατρός του (Video)

10.11.2026 14:56
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Πολύ σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά ο οποίος, τις τελευταίες ημέρες, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική, έπειτα από ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Όπως ενημέρωσε ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας, μιλώντας στο Πρωινό, αρχικά ο 97χρονος ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει» ανέφερε, αρχικά.

«Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου. Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση» πρόσθεσε.

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