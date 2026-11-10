Έλενα Χριστοπούλου: «Σε ξυπνάει ο ψεύτης από τον λήθαργο, σε πονάει ο προδότης που δεν το περιμένεις»

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Τα 50α γενέθλιά της γιόρτασε η Έλενα Χριστοπούλου η οποία θέλησε να μοιραστεί μέσα από τα social media σκέψεις και συναισθήματα για τη ζωή της.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram την οποία συνόδευσε με φωτογραφία από την ηλικία των 17 ετών, έκανε τον δικό της απολογισμό, αναφερόμενη σε στιγμές της ζωής της όμορφες, άλλες πιο δύσκολες, για χρόνια σκληρής δουλειάς, για ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της κα άλλους που την πρόδωσαν, τονίζοντας ότι από καθετί και τον καθένα που συναντάμεστη ζωή -αν μη τι άλλο- παίρνουμε μαθήματα.

Η ανάρτηση της Έλενας Χριστοπούλου

«Εδώ είμαι 17 και κάτι. Έλεγα να γίνω εκτός από αθλήτρια και μοντέλο. Έλεγαν ιστορίες, θα πετύχεις, θα κάνεις, θα ράνεις… Θα βγάλεις χρήματα, θα, θα, θα… Τι έκανα; Το αντίθετο, δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο, πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση!

Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια. Το διασκέδασα; Ναι ρε φίλε, πέρασα καλά, διασκέδασα, χόρεψα, δούλεψα μέχρι κόκκαλο, όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους, με σκάρτους, ναι, ναι, όλοι κάτι δίνουν. Τι θέλω, τι χρειάζομαι, τι μισώ, τι σιχαίνομαι, τι γουστάρω, το έμαθα και από την καλή και την ανάποδη (και ό,τι δεν κατάλαβα στην ώρα του… μόνο καλό μου έκανε… Σε ξυπνάει ο ψεύτης από τον λήθαργο, σε πονάει ο προδότης που δεν το περιμένεις). Όμως σου κάνει καλό στην ψυχή η αγάπη και η φροντίδα όταν δεν την ζητάς και έρχεται και κατσικώνεται στον καναπέ και είναι σαν φάρμακο… Όταν όλα τα φαρμακεία είναι κλειστά! Και έτσι αλλάζει η ιστορία…

Και τώρα; Τώρα ό,τι έγινε… έγινε! Πάμε για τα επόμενα μαθήματα, αλλά τώρα πια darling I am ready! P.S. #ηαγάπηκάνειθαύματα προσοχή στα καθάρματα».

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