Κατακραυγή σε Ελλάδα και Κύπρο για το φλερτ του ΑΠΟΕΛ με Κασιδιάρη – Χάρισαν επετειακή φανέλα στον εγκληματία

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Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η κίνηση οπαδών του ΑΠΟΕΛ που έκαναν δώρο μια φανέλα της ομάδας στον… Κασιδιάρη.
Ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης μάλιστα, πόζαρε με την επετειακή φανέλα του συλλόγου (κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του) και ευχαρίστησε τους ομοϊδεάτες οπαδούς της Κυπριακής ομάδας, αναφέροντάς τους ως «εθνικιστές φιλάθλους» του ΑΠΟΕΛ.
«Ευχαριστώ τους Εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ για την εμφάνιση που μου δώρισαν για τα 100 χρόνια του ιστορικού Ομίλου ΕΛΛΗΝΩΝ Λευκωσίας. ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ!» έγραψε.
Η ανάρτηση ωστόσο και η κίνηση των οπαδών του ΑΠΟΕΛ δεν έμεινε ασχολίαστη στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αρκετοί δεν… έπεσαν από τα σύννεφα καθώς είναι γνωστό ότι στους οργανωμένους οπαδούς τους η ακροδεξιά έχει την… τιμητική της.
Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις:
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