Κατακραυγή σε Ελλάδα και Κύπρο για το φλερτ του ΑΠΟΕΛ με Κασιδιάρη – Χάρισαν επετειακή φανέλα στον εγκληματία

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Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η κίνηση οπαδών του ΑΠΟΕΛ που έκαναν δώρο μια φανέλα της ομάδας στον… Κασιδιάρη.

Ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης μάλιστα, πόζαρε με την επετειακή φανέλα του συλλόγου (κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του) και ευχαρίστησε τους ομοϊδεάτες οπαδούς της Κυπριακής ομάδας, αναφέροντάς τους ως «εθνικιστές φιλάθλους» του ΑΠΟΕΛ.

«Ευχαριστώ τους Εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ για την εμφάνιση που μου δώρισαν για τα 100 χρόνια του ιστορικού Ομίλου ΕΛΛΗΝΩΝ Λευκωσίας. ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ!» έγραψε.

Η ανάρτηση ωστόσο και η κίνηση των οπαδών του ΑΠΟΕΛ δεν έμεινε ασχολίαστη στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αρκετοί δεν… έπεσαν από τα σύννεφα καθώς είναι γνωστό ότι στους οργανωμένους οπαδούς τους η ακροδεξιά έχει την… τιμητική της.

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις:

Από σήμερα έχουμε τον πιο σιχαμένο, τον πιο εμετικό ποδοσφαιρικό σύλλογο σε όλη την Ευρώπη. Ονομάζεται Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας. ΑΠΟΕΛ pic.twitter.com/gOXA9E42Gb November 10, 2026

δεν ξέρω πόσοι οπαδοι του ΑΠΟΕΛ ασπάζονται την ιδεολογία του Κασιδιάρη ή ποίος ανιστόρητος και ανισόρροπος εστειλε δώρο την φανελα του ΑΠΟΕΛ σε ένα άνθρωπο που έχει χαραγμένη πάνω στο κορμί του την σβαστικα και έχει καταδικαστεί για διευθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά κανένας… — Νικόλας Κάιζερ (@nickaizer1) November 9, 2026

έπεψε ένας βλάξ μια φανέλλα του άλλου βλάξ τζαι εκαταφέραμε πάλε οι κυπραίοι να σκοτωθούμε μεταξύ μας για τον κάθε κουρούπεττο … ναι ρε εν ούλλοι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ νεοναζοί τζαι ΕΟΚΑβιτατζίες επειδή ένας μαννός έπεψε φανέλλα του Κασιδιάρη … #πελλότοπος https://t.co/X7YoF8yZLR November 10, 2026

Lukas Perikleous

Μια ομάδα που θέλει να θεωρείται σοβαρή και καυχιέται (δικαιολογημένα) ότι διαχρονικά είναι η σημαντικότερη εκπρόσωπος της Κύπρου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν θα πρέπει να σιωπήσει στην εκμετάλλευση του brand της από έναν νεοναζί ο οποίος έχει καταδικαστεί για… pic.twitter.com/graTRpCxN4 November 10, 2026

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