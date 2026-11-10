search
ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 13:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2026 13:26

Κατακραυγή σε Ελλάδα και Κύπρο για το φλερτ του ΑΠΟΕΛ με Κασιδιάρη – Χάρισαν επετειακή φανέλα στον εγκληματία

10.11.2026 13:26
kasidiaris-apoel1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η κίνηση οπαδών του ΑΠΟΕΛ που έκαναν δώρο μια φανέλα της ομάδας στον… Κασιδιάρη.

Ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης μάλιστα, πόζαρε με την επετειακή φανέλα του συλλόγου (κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του) και ευχαρίστησε τους ομοϊδεάτες οπαδούς της Κυπριακής ομάδας, αναφέροντάς τους ως «εθνικιστές φιλάθλους» του ΑΠΟΕΛ.

«Ευχαριστώ τους Εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ για την εμφάνιση που μου δώρισαν για τα 100 χρόνια του ιστορικού Ομίλου ΕΛΛΗΝΩΝ Λευκωσίας. ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ!» έγραψε.

Η ανάρτηση ωστόσο και η κίνηση των οπαδών του ΑΠΟΕΛ δεν έμεινε ασχολίαστη στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αρκετοί δεν… έπεσαν από τα σύννεφα καθώς είναι γνωστό ότι στους οργανωμένους οπαδούς τους η ακροδεξιά έχει την… τιμητική της.

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις:

Διαβάστε επίσης

Η ΝΔ «ψάχνεται» για τους νέους

Αρχίζει περιοδείες ο Σαμαράς: Πρώτη στάση η Λάρισα

Ο Χάρης Θεοχάρης συγκρίνει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας με την… ενημέρωση της ΔΕΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karvelas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι (Video)

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε χρόνια δικαστικής περιπέτειας για αστυνομικό στη Βόρεια Ελλάδα – Απαλλάχθηκε από την καταγγελία ότι κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί του

Congress222ap
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Τέλος στον πόλεμο με το Ιράν θέλει το 71% των Αμερικανών – Τι προσδοκούν από το νέο Κογκρέσο

kalodio
ΚΟΣΜΟΣ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μπέρδεμα και στην Τουρκία, αρκεί η ενημέρωση ή απαιτούν και άδεια;

abeille-marengo-kalodio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο Ηράκλειο παραμένει το Abeille Marengo – Μάλλον αύριο η αναχώρηση του ερευνητικού πλοίου, εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mousoulmanos-psaras-rodos-4
ΕΛΛΑΔΑ

Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

patoulis-koilou
LIFESTYLE

Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο θα μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μας» - Η οικογενειακή ζωή με τη Νάνσυ Κοιλού και η προσμονή για το δεύτερο παιδί τους

radiomegaro_ert-2048×1365
MEDIA

ΕΡΤ: Αναβαθμίζεται ο Χρήστος Βαρθαλίτης - Από το έκτακτο προσωπικό στο πλευρό του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου

al-pacino-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2027, αναζητούνται οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν

melanchon_8j
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 13:53
karvelas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι (Video)

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε χρόνια δικαστικής περιπέτειας για αστυνομικό στη Βόρεια Ελλάδα – Απαλλάχθηκε από την καταγγελία ότι κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί του

Congress222ap
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Τέλος στον πόλεμο με το Ιράν θέλει το 71% των Αμερικανών – Τι προσδοκούν από το νέο Κογκρέσο

1 / 3