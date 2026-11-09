ΕΡΤ: Αναβαθμίζεται ο Χρήστος Βαρθαλίτης – Από το έκτακτο προσωπικό στο πλευρό του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου

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Αναβαθμίζεται σε τομεάρχη με αντικείμενο την επιτελική υποστήριξη του νέου- προσωρινού- διευθύνοντα συμβούλου της ΕΡΤ, Άρη Παναγιωτίδη, σε θέματα τηλεοπτικού προγράμματος του οργανισμού, ο Χρήστος Βαρθαλίτης.

Ο Βαρθαλίτης προέρχεται από το έκτακτο προσωπικό της εταιρείας και βρέθηκε στο Ραδιομέγαρο πριν από περίπου 20 μήνες, από τον Alpha, αναλαμβάνοντας αναπληρωτής γενικός διευθυντής προγράμματος ΕΡΤ και συντονιστής των ψυχαγωγικών παραγωγών της, υπο την μέχρι πρόσφατα γενική διευθύντρια τηλεόρασης και περιεχομένου, Μαρία Κοζάκου.

Με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ο Τομεάρχης αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο και «συνεπικουρεί αυτόν επιτελικά σε θέματα τηλεοπτικού προγράμματος, τηρουμένης της κανονιστικής κατανομής αρμοδιοτήτων και της υπηρεσιακής ιεραρχίας».

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων/καθηκόντων ο νέος τομεάρχης πρέπει να: «Συγκεντρώνει, μέσω των αρμόδιων προϊσταμένων, στοιχεία και υπηρεσιακές εισηγήσεις για το τηλεοπτικό πρόγραμμα και υποβάλλει ενημερωτικά σημειώματα και προτάσεις στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον ενημερώνει για την πορεία και το βαθμό υλοποίησης των τεθέντων στόχων, τις εκκρεμότητες και τις ανάγκες συντονισμού.

Διευκολύνει, κατόπιν οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέσω της υπηρεσιακής ιεραρχίας, την επικοινωνία και τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες».

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