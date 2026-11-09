ΗΠΑ: Δημοκρατικός γερουσιαστής ζητά παροχή στοιχείων από την FCC για «επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου» από την κυβέρνηση Τραμπ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Να παράσχει πληροφορίες στους νομοθέτες που διερευνούν τις «επιθέσεις κατά της Πρώτης Τροπολογίας» από την κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τον πρόεδρο της FCC, Μπρένταν Καρ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ.

Στην επιστολή προς τον Καρ, ο Μπλούμενταλ τονίζει πως οι νομοθέτες της υποεπιτροπής Μόνιμης Διερεύνησης της Γερουσίας για «επιθέσεις» κατά της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου, διεξάγουν σχετική έρευνα ακριβώς για τέτοιες επιθέσεις από την κυβέρνηση — συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι ενέργειες του Τραμπ και της Ομόσπονδης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών «διαβρώνουν και υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου».

«Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις που απευθύνθηκαν σε εσάς ή στους προκατόχους σας, η FCC δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικά στα αιτήματα της υποεπιτροπής και δεν παρέδωσε κανένα έγγραφο που να ανταποκρίνεται σε αυτά τα αιτήματα», έγραψε ο Μπλούμενταλ, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του προέδρου της υποεπιτροπής ερευνών της Γερουσίας.

Τονίζει επίσης πως η νομική επιτροπή αναμένει από τον Καρ να απαντήσει στα προηγούμενα αιτήματα της έως τις 30 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι η μη προσκόμιση εγγράφων και πληροφοριών έως τις 4 Ιανουαρίου «δεν θα αφήσει στην υποεπιτροπή άλλη επιλογή από το να εξετάσει εναλλακτικά μέτρα για να επιτύχει τη συμμόρφωση».

Νωρίτερα φέτος, ο Μπλούμενταλ κατηγόρησε την FCC ότι εμπλέκεται σε ένα «κομματικό σχέδιο λογοκρισίας» το οποίο «αγνοεί τη θεμελιώδη ελευθερία του λόγου των Αμερικανών που εγγυάται η Πρώτη Τροπολογία».

Σύμφωνα με επιστολές που απέστειλε ο γερουσιαστής τον Φεβρουάριο προς τα ΜΜΕ και την υπηρεσία ελέγχου της ομοσπονδιακής επιτροπής, η FCC και ο Καρ έκαναν κατάχρηση της εξουσία της υπηρεσίας για να «παρενοχλήσουν ραδιοτηλεοπτικούς φορείς λόγω της κριτικής κάλυψης του Προέδρου Τραμπ και να ευνοήσουν την κομματική πολιτική των Ρεπουμπλικάνων».

Ο Μπλούμενταλ είχε στείλει την συγκεκριμένη επιστολή αμέσως μετά τη δήλωση του Καρ ότι η Επιτροπή διερευνούσε εάν η εκπομπή «The View» του ABC παραβίασε τον κανόνα της «ίσης χρόνου μετάδοσης», μεταδίδοντας μια συνέντευξη με τον εκλεγμένο γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος εκείνη την εποχή διεκδικούσε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Τώρα σε ότι αφορά την διατύπωση «εναλλακτικά μέτρα συμμόρφωσης» που αναφέρει ο γερουσιαστής στην επιστολή είναι ας πούμε μια κομψή προειδοποίηση/υπενθύμιση των νομικών εργαλείων που υπάρχουν καθότι ακόμα και η FCC δεν είναι στο απυρόβλητο.

Αν η Επιτροπή δεν εναρμονιστεί και δεν συνεργαστεί εθελοντικά, η υποεπιτροπή της Γερουσίας θα χρησιμοποιήσει νομικά μέσα εξαναγκασμού που έχουν και βαθμό αυστηρότητας:

Έκδοση κλήτευσης. Η υποεπιτροπή παύει να ζητά ευγενικά τα έγγραφα και τις καταθέσεις και εκδίδει μια νομικά δεσμευτική εντολή. Η μη συμμόρφωση αποτελεί παράβαση του νόμου.

Κατηγορία για Περιφρόνηση του Κογκρέσου. Η επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τον εναγόμενο, εν προκειμένω την FCC, με την κατηγορία της περιφρόνησης,

Ποινική Δίωξη ή δικαστικά μέτρα: Η υπόθεση παραπέμπεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την άσκηση ποινικής δίωξης (που μπορεί να επιφέρει πρόστιμα ή φυλάκιση), ή η ίδια η Γερουσία/Βουλή καταθέτει αστική αγωγή στα ομοσπονδιακά δικαστήρια για να αναγκάσει δικαστικά τον εναγόμενο να συμμορφωθεί.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Χωρίς «Newsroom» και αυτή την εβδομάδα το ΕΡΤNews… και βλέποντας

ΜΜΕ ΗΠΑ: Αύξηση τηλεθέασης στις ενδιάμεσες εκλογές κατέγραψε η Nielsen – Στοιχεία από 13 τηλεοπτικά δίκτυα

Mega: Επανέναρξη γυρισμάτων στη «Νταντά της Γειτονιάς» – Ο νέος σκηνοθέτης