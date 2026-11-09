Μαρινάκης για το καλώδιο: «Δεν ζητήθηκε ούτε και θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία», καμία συννενόηση Αθήνας – Άγκυρας – Τέσσερα ερωτήματα ΠΑΣΟΚ για τη γαλλική παρέμβαση

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για τις θαλάσσιες έρευνες του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου.

Η ελληνική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η άδεια για τις εργασίες ζητήθηκε αποκλειστικά από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, χωρίς καμία συνεννόηση με την Άγκυρα.

Ο εκπρόσωπος υποβάθμισε τη σημασία της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια τυπική ενημέρωση που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και τη διαδικασία αδειοδότησης.

Σχετικά με την παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία σχετική όχληση προς την ελληνική πλευρά.

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Στην κυβερνητική γραμμή, ότι δεν ζητήθηκε καμία άδεια από την Τουρκία για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την εγκατάσταση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ υποβάθμισε κι αυτός τη σημασία της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία.

Στη διάρκεια του briefing, o Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «την Παρασκευή που μας πέρασε εκδόθηκε η απόφαση του ΥΠΕΞ. Ακολούθησε η NAVTEX, συνεπώς η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες μετά από αίτημα της γαλλικής εταιρείας. Είχαμε μετά την τουρκική antiNavtex η οποία δεν μεταβάλλει τίποτα. Οι γνωστοί τουρκικοί ισχυρισμοί που δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Η θέση μας είναι σαφής, η άδεια ζητήθηκε αποκλειστικά από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Δεν ζητήθηκε, ούτε και θα ζητηθεί από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας. Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία είναι ο ηπιότερος τρόπος επαφής από κράτος σε κράτος. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ούτε και αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα. Όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η ρηματική διακοίνωση «είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς μηνυμάτων και δεν έχει καμία εμπλοκή η Ελλάδα. Η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας δεν συνιστά αίτημα άδειας αλλά ούτε και συναίνεσης. Αίτημα άδειας η γαλλική εταιρεία υπέβαλε μόνο στις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα εντός συνόρων και δεν ξέρω γιατί. Το έργο προχωράει σύμφωνα με τον σχεδιασμό όπως και η διαδικασία αδειοδότησης και τίποτα διαφορετικό δεν έχει συμβεί», ενώ σε ερώτημα αν η Αθήνα γνώριζε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, σημείωσε ότι «κάθε ενέργεια τελεί υπό τον πλήρη προγραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών».

«Η επικοινωνία της Γαλλίας αφορούσε χώρες της περιοχής. Αρκεί κάποιος να ακούσει τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για μια υπόθεση η οποία εξελίσσεται όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί. Και είναι ανεξήγητο. Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα εκεί που δεν υφίσταται. Θα δώσει ο υπουργός Εξωτερικών τις απαντήσεις του στα κόμματα και την δέουσα ενημέρωση στα κόμματα στον σωστό χρόνο. Κάποιοι επισπεύδοντες εντάσεων και προβλημάτων και προσπαθούν να μειώσουν τις κινήσεις της χώρας που δικαιώνουν τις διαχρονικές μας θέσεις. Και διερωτώμαι: τι ακριβώς θέλουν; Η Ελλάδα ασκεί μια ενεργή εξωτερική πολιτική και δεν υποχωρεί και όπως τονίσαμε δεν υπήρχε καμία πρόθεση από τη γαλλική εταιρεία να ζητήσει άδεια από άλλες χώρες πλην της Ελλάδας και της Κύπρου», συμπλήρωσε.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο Π. Μαρινάκης, ερωτηθείς για παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τόνισε ότι «προς την Ελλάδα δεν υπήρξε καν όχληση. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι προς άλλο κράτος από τις ΗΠΑ. Δεν γνωρίζω για κάποια επικοινωνία του Έλληνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών».

Ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ

Πάντως, το ΠΑΣΟΚ, διά του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζου, επιμένει θα θέτει ερωτήματα για τις εξελίξεις, και να καλεί «την κυβέρνηση και τον εκπρόσωπό της να να συνειδητοποιήσουν ότι η σοβαρότητα των ζητημάτων και η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπουν “κορώνες” για εσωτερική κατανάλωση».

«Τα ερωτήματα είναι σαφή και απευθύνονται στον Υπουργό Εξωτερικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό:

Γνώριζε η Ελληνική Κυβέρνηση εκ των προτέρων ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε επίσημη γραπτή ενημέρωση προς την Τουρκική Κυβέρνηση με ρηματική διακοίνωση και είχε συμφωνήσει; Γνώριζε το περιεχόμενο αυτής και το είχε εγκρίνει;

Γιατί η Γαλλία, κράτος-μέλος της ΕΕ και συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) προέβη σε ενημέρωση τρίτου κράτους για ένα τεχνικό έργο που, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όφειλε να προχωρήσει χωρίς τέτοιες διατυπώσεις;

Πότε και γιατί χρειάστηκε η ρηματική διακοίνωση «για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας», όπως ισχυρίστηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ ήδη από την Παρασκευή 6.11.2026 η Ελλάδα είχε νομίμως εκδώσει τη σχετική NAVTEX, κατά το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του ΙΜΟ;

Έχει υπολογιστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση η επίδραση της ρηματικής διακοίνωσης στις ελληνικές θέσεις και ευρύτερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «αυτές οι ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν με πρόχειρες απαντήσεις με μόνο στόχο τη διαχείριση της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, αλλά μόνο με αναλυτική και επίσημη ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη από χθες ζητήσει».

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