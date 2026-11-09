ΚΕΔΕ: Παραλήρημα Κυρίζογλου για το γαλάζιο φιάσκο στην Καλαμάτα – Η ρελάνς Δούκα που εξέθεσε τους κυβερνητικούς δημάρχους

Takeaways by to pontiki AI Η διοίκηση της ΚΕΔΕ υπό τον Λάζαρο Κυρίζογλου προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και αμηχανία λόγω του χειρισμού του συνεδρίου και της άρνησης ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι η ψηφοφορία κατέδειξε πολιτική συντριβή του Χάρη Δούκα, παρά την αύξηση των δυνάμεων της παράταξής του σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου καταγράφηκαν καταγγελίες για αυταρχική συμπεριφορά του γενικού γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη και για απόπειρα υποβάθμισης της κριτικής που ασκήθηκε στις κυβερνητικές πολιτικές.

Η πρόταση του Χάρη Δούκα για υιοθέτηση κοινού ψηφίσματος, βασισμένου στην ομιλία του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλου, απορρίφθηκε από τη διοίκηση, παρά την κριτική που διατυπώθηκε και από δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας.

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Έντονη δυσφορία, έκδηλη αμηχανία, αλλά και πολλές απορίες έχει προκαλέσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο η διαχείριση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ από τη γαλάζια διοίκηση του Λάζαρου Κυρίζογλου, αλλά και η συμπεριφορά του γενικού γραμματέα της Ένωσης Δημήτρη Καφαντάρη που έφεραν στην επιφάνεια αυταρχικές συμπεριφορές ενός βαθέως καθεστωτισμού.

Η γενική κατακραυγή που ξεσηκώθηκε για την άρνηση της κυβερνητικής διοίκησης να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, η ιταμή επίθεση του Δ. Καφαντάρη εναντίον του Χάρη Δούκα και η αγωνιώδης προσπάθεια της γαλάζιας παράταξης του Λ. Κυρίζογλου να υποβαθμιστεί η κριτική των δημάρχων – ακόμα και της ΝΔ – στις κυβερνητικές πολιτικές, προκαλούν τριγμούς στο χώρο της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο.

Σε ένα απονενοημένο εγχείρημα να εξωραΐσει την εικόνα αυτή, ο κ. Κυρίζογλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για «πολιτική συντριβή του κ. Δούκα», επικαλούμενος το αποτέλεσμα 213-111 της ψηφοφορίας για το ψήφισμα του συνεδρίου στην Καλαμάτα. Μόνο που η επίδοση των 111 ψήφων της παράταξης του Χ. Δούκα σημαίνει αύξηση των δυνάμεών της κατά 25% – στο περσινό συνέδριο είχε λιγότερες από 90 ψήφους στην ανάλογη ψηφοφορία.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Κυρίζογλου αποφεύγει σκόπιμα να απαντήσει σε δύο καίρια ερωτήματα:

Πρώτον , γιατί δεν δέχθηκε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία , ώστε κάθε δήμαρχος και μέλος του συνεδρίου να τοποθετηθεί ξεκάθαρα επί των ψηφισμάτων και όχι να γίνεται αυτή η χάβρα, κατά την οποία ο καταμετρητής κ. Καφαντάρης έλεγε «μία ψήφος πάνω μία κάτω δεν έχει σημασία», και παρακαλούσε τους συνέδρους να μην αλλάζουν σειρές, ώστε να αποφευχθούν διπλοψηφίες στην πραγματικότητα.

, γιατί δεν δέχθηκε να γίνει , ώστε κάθε δήμαρχος και μέλος του συνεδρίου να τοποθετηθεί ξεκάθαρα επί των ψηφισμάτων και όχι να γίνεται αυτή η χάβρα, κατά την οποία ο καταμετρητής κ. Καφαντάρης έλεγε «μία ψήφος πάνω μία κάτω δεν έχει σημασία», και παρακαλούσε τους συνέδρους να μην αλλάζουν σειρές, ώστε να αποφευχθούν διπλοψηφίες στην πραγματικότητα. Και δεύτερον, δεν τοποθετείται για τους τραμπουκισμούς του στενού του συνεργάτη, του κ. Καφανατάρη, ο οποίος απευθύνθηκε στον κ. Δούκα με την προσβλητική και αγενέστατη φράση «φύγε από δω ρε».

Παραβλέποντας όλα αυτά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια με τους χειρισμούς του ακόμα και εντός της γαλάζιας παράταξης, ισχυρίζεται ότι «στο Συνέδριο δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε μια πολιτική συντριβή του κ. Δούκα. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ. Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού».

Παραδέχεται εμμέσως δηλαδή ότι η αγωνία της γαλάζιας διοίκησης ήταν να μην καταδικαστούν κυβερνητικές πολιτικές που έχουν φέρει, κατά γενική ομολογία, οικονομική και θεσμική ασφυξία στους δήμους.

Ενδεικτικό του βαρύτατου κλίματος για την κυβέρνηση στο συνέδριο, ήταν πολλές ομιλίες και γαλάζιων δημάρχων, που επισήμαναν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα ο κ. Δούκας έκανε τον εξής ελιγμό – ή ρελάνς – που άφησε άφωνη τη διοίκηση Κυρίζογλου: Πρότεινε επισήμως από το βήμα του συνεδρίου να τεθεί σε ψηφοφορία η ομιλία του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, (δήμαρχος Βουλιαγμένης, Βάρης, Βάρκιζας) και να μην καταθέσει η δική του παράταξη ξεχωριστό ψήφισμα! Έτσι ώστε να το ψηφίσουν οι δύο μεγάλες παρατάξεις της ΚΕΔΕ και το συνέδριο να εκπέμψει ενωτικό μήνυμα διεκδίκησης όσων χρειάζονται οι δήμοι.

Η πρόταση όμως, παρότι ο κ. Κωνσταντέλος ανήκει στην παράταξη του κ. Κυρίζογλου, απόρρίφθηκε, καθώς περιείχε λογικές και κριτικές επισημάνσεις για την κυβέρνηση.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η κριτική του δημάρχου Σικυωνίων, Σπύρου Σταματόπουλου, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι «είναι η πρώτη φορά που τρώμε τόσο ξύλο σε συνέδριο και μάλιστα με τη “σφραγίδα” του πρωθυπουργού. Θα γυρίσουμε πίσω στους δήμους μας, δεν θα μπορούμε να κλείσουμε προϋπολογισμούς».

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