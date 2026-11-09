search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 12:17

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

09.11.2026 12:17
komodiaxorissinora_akropol

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
Μία από τις μεγαλύτερες βραδιές του ελληνικού stand up συναντά μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και το αποτέλεσμα σίγουρα θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό.

Η «Κωμωδία Χωρίς Σύνορα» είναι μια παράσταση προσφοράς, της οποίας όλα τα έσοδα θα διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, για να συνεχίσουν το ανθρωπιστικό τους έργο.23 stand-up κωμικοί θα ανέβουν διαδοχικά στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ (Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα) με καταιγιστικό ρυθμό. Διαφορετικό ύφος, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικό χιούμορ, αλλά ένας κοινός σκοπός: μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη γέλιο, κέφι και προσφορά.Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο.

Στη βραδιά συμμετέχουν: Θοδωρής Αδαμάκος, Στέλιος Ανατολίτης, Χριστίνα Βούλγαρη, Κατερίνα Βρανά, Δημήτρης Δημόπουλος, Θωμάς Ζάμπρας, Δήμητρα Θωμά, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Σοφία Κλιάνη, Παναγιώτης Κούδας, Κύνθια, Κώστας Μαλιάτσης, Ρούλη Μπουραντά, Ειρήνη Ξυγκάκη, Σαββούλα Οικονόμου, Ανδρέας Πασπάτης, Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος, Γιάννης Ρούσσος, Μιχάλης Σεβαστέρης, Αριστείδης Ψυλιάκος.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική περίθαλψη σε περισσότερες από 75 χώρες. Από το 1971, παρέχουν φροντίδα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σύνθετες κρίσεις και χρόνιες, επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, σε όλο τον κόσμο.

Πληροφορίες

Πότε: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026
Πού: Θέατρο Ακροπόλ (Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο)
Οι πόρτες ανοίγουν στις:  20:00 |
Έναρξη παράστασης: 21:00
Εισιτήρια: Από 12€
Προπώληση: more.com
Διάρκεια: 120΄
Eπιμέλεια γραφιστικών: Γιάννης Ρούσσος 

*Μέσω του more.com μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε μια επιπλέον συνεισφορά για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

mitsotakis_tilefono
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

komodiaxorissinora_akropol
ADVERTORIAL

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:32
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

1 / 3