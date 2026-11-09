ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Μία από τις μεγαλύτερες βραδιές του ελληνικού stand up συναντά μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και το αποτέλεσμα σίγουρα θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό.



Η «Κωμωδία Χωρίς Σύνορα» είναι μια παράσταση προσφοράς, της οποίας όλα τα έσοδα θα διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, για να συνεχίσουν το ανθρωπιστικό τους έργο.23 stand-up κωμικοί θα ανέβουν διαδοχικά στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ (Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα) με καταιγιστικό ρυθμό. Διαφορετικό ύφος, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικό χιούμορ, αλλά ένας κοινός σκοπός: μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη γέλιο, κέφι και προσφορά.Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο.



Στη βραδιά συμμετέχουν: Θοδωρής Αδαμάκος, Στέλιος Ανατολίτης, Χριστίνα Βούλγαρη, Κατερίνα Βρανά, Δημήτρης Δημόπουλος, Θωμάς Ζάμπρας, Δήμητρα Θωμά, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Σοφία Κλιάνη, Παναγιώτης Κούδας, Κύνθια, Κώστας Μαλιάτσης, Ρούλη Μπουραντά, Ειρήνη Ξυγκάκη, Σαββούλα Οικονόμου, Ανδρέας Πασπάτης, Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος, Γιάννης Ρούσσος, Μιχάλης Σεβαστέρης, Αριστείδης Ψυλιάκος.



Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική περίθαλψη σε περισσότερες από 75 χώρες. Από το 1971, παρέχουν φροντίδα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σύνθετες κρίσεις και χρόνιες, επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, σε όλο τον κόσμο.



Πληροφορίες



Πότε: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026

Πού: Θέατρο Ακροπόλ (Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο)

Οι πόρτες ανοίγουν στις: 20:00 |

Έναρξη παράστασης: 21:00

Εισιτήρια: Από 12€

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 120΄

Eπιμέλεια γραφιστικών: Γιάννης Ρούσσος



*Μέσω του more.com μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε μια επιπλέον συνεισφορά για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.